Сенат принял ключевой для президента Байдена экономический законопроект

В воскресенье Сенат Конгресса США принял масштабный законопроект на 430 миллиардов долларов, направленный на борьбу с изменением климата, а также нацеленный на снижение цен на лекарства и на повышение некоторых корпоративных налогов. Это крупная победа президента Джо Байдена, которая, как надеются демократы, поможет им сохранить большинство на ноябрьских выборах в Конгресс.

Закон был принят после 27-часовых дебатов и попыток республиканцев сорвать голосование, — передаёт Голос Америки. Представители двух партий проголосовали за него поровну, отдав по 50 голосов. Решающий, 51 голос отдала вице-президент Камала Харрис.

В законопроект заложены три основные идеи: введение минимального корпоративного налога в размере 15%, усиление полномочий Налогового управления; и введение нового акцизного налога на выкуп акций.

Миллиарды долларов вкладываются в поощрение производства и приобретение электромобилей и поощрение производства экологически чистой энергии.

Голосование по законопроекту в контролируемой демократами Палате представителей ожидается в пятницу, после чего он поступит на подпись президенту Байдену. "Сенат творит историю, – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер под бурные аплодисменты. – Американцы, которые потеряли веру в то, что Конгресс может делать большие дела, этот законопроект для вас".

Республиканцы обещали сделать все возможное, чтобы затормозить или заблокировать законопроект. Сенатор Линдси Грэм в пятницу назвал его "джихадом за сбор налогов и расходование средств".