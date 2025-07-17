Сенат США одобрил сокращение уже утвержденных госрасходов

Сенат США в ночь на четверг одобрил инициативу президента Дональда Трампа о сокращении 9 миллиардов долларов из уже утверждённых бюджетных расходов. Под секвестр попали программы международной помощи и финансирование общественного вещания.

Как пишет Reuters, за законопроект проголосовал 51 сенатор, против - 48.

Наибольшее сокращение коснулось программ, направленных на поддержку иностранных государств, пострадавших от эпидемий, конфликтов и стихийных бедствий. Полностью отменено финансирование Корпорации общественного вещания в размере 1,1 миллиарда долларов, которое должно было поступить в течение следующих двух лет. Трамп и его сторонники считают подобные расходы излишними, а редакционную политику общественных СМИ — "предвзятой" и "антиреспубликанской".

Несмотря на то что речь идёт о сравнительно небольшой сумме в масштабах федерального бюджета в 6,8 триллиона долларов, администрация Трампа в целом заблокировала использование уже утверждённых 425 миллиардов. Многие из этих сокращений разрабатываются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), созданным по инициативе миллиардера Илона Маска.

В Палате представителей законопроект прошёл с минимальным перевесом — 214 голосов против 212. Четыре республиканца присоединились к демократам, проголосовав против. В Сенате к демократам примкнули сенаторы-республиканцы Лиза Мурковски из Аляски и Сьюзен Коллинз из штата Мэн. Мурковски заявила, что нет необходимости "полностью уничтожать" общественное вещание, и выразила обеспокоенность тем, что администрация не даёт гарантий сохранения глобальных программ борьбы с заболеваниями, такими как малярия и полиомиелит.

После волны критики администрация согласилась вывести из-под секвестра международную программу борьбы с СПИДом PEPFAR, основанную в 2003 году при президенте Джордже Буше. Это уменьшило общий объём сокращений с 9,4 до 9 миллиардов долларов и потребовало повторного голосования в Палате представителей.

Сенатор Джон Тун назвал закон "небольшим, но важным шагом к восстановлению бюджетной дисциплины". Демократы с этим не согласны и обвиняют республиканцев в отказе от самостоятельной законодательной роли. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение республиканцев "превращением Сената в покорный инструмент исполнительной власти по указке Дональда Трампа". Он также напомнил, что ранее в этом месяце Конгресс с подачи республиканцев утвердил масштабный пакет налоговых и расходных мер, который, по оценкам независимых аналитиков, приведёт к росту государственного долга более чем на 3 триллиона долларов.

Принятый пакет отменяет достигнутые весной межпартийные договорённости по бюджетным расходам. Демократы предупреждают, что это осложнит предстоящие переговоры по новому федеральному бюджету, который Конгресс должен утвердить до 30 сентября, чтобы избежать приостановки работы правительства.