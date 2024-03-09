Сенат США одобрил пакет законопроектов о финансировании почти половины всех правительственных ведомств и программ на общую сумму свыше 460 миллиардов долларов до конца 2024 финансового года, который заканчивается 30 сентября. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Как сообщает агентство Reuters, законопроекты поддержали 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 высказались против. Ранее на этой неделе их одобрила Палата представителей Конгресса США.

Пакет состоит из шести законопроектов. Он предназначен для финансирования работы министерств сельского хозяйства, юстиции, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Кроме того, в него входят строительные проекты на военных базах и помощь ветеранам.

Законопроекты были одобрены всего за несколько часов до истечения текущего срока финансирования, таким образом удалось избежать так называемого шатдауна – частичной остановки работы федерального правительства.

Как отмечает Reuters, Конгрессу все еще предстоит достичь соглашения по гораздо более широкому пакету законопроектов о расходах, который охватывает армию, внутреннюю безопасность, здравоохранение и другие сферы. Финансирование этих программ истекает 22 марта.

В совокупности оба пакета предусматривают расходы в размере 1,66 триллиона долларов на 2024 финансовый год по сравнению с 1,7 триллиона долларов в предыдущем году.

Бюджетные разногласия в Конгрессе среди прочего замедляют предоставление помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.