Сенат США заблокировал законопроект о военной помощи Украине

В среду в Сенате США был заблокирован законопроект о предоставлении военной помощи Украине и Израилю, который предусматривал также ужесточение контроля на границе с Мексикой.

Документ, который разрабатывался в течение нескольких месяцев, не смог набрать необходимые 60 голосов сенаторов: только в этом случае он мог быть выставлен на окончательное голосование.

Для положительного решения вопроса в пользу законопроекта должны были высказаться 60 сенаторов из 100. В итоге "за" проголосовали 49 членов Сената, "против" - 50, среди них - 44 республиканца.

Отмечается, что такой результат был ожидаемым. В частности о том, что законопроект "непроходной", говорили накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Президент США Джо Байден также предполагал, что законопроект в конце концов не будет вынесен на рассмотрение Сената. Он прямо обвинил в этом Дональда Трампа, сказав, что тот оказывает политическое давление на республиканских законодателей.