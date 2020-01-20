Адвокаты Трампа назвали обвинения президенту "поверхностными"

В понедельник адвокаты президента США Дональда Трампа представили Сенату официальный ответ на обвинения, на основании которых Палата представителей подвергла президента Трампа импичменту.

В 110-страничном документе обвинения, предъявленные Палатой представителей президенту, названы "поверхностными" и "опасными". Адвокаты президента подчеркивают, что в этих обвинениях не содержится утверждений о нарушении президентом Трампом законов и настаивают на то, что действия Дональда Трампа в отношении Украины диктовались интересами Соединенных Штатов. "Статьи обвинений представляют собой беззастенчивое политическое действо, организованное конгрессменами-демократами, которое должно быть отвергнуто", - говорится в документе.

Двумя днями раньше свое обращение Сенату представили демократы-руководители Палаты представителей. Они настаивают на том, что нарушение уголовных законов не является конституционным требованием для отстранения президента от власти. По их мнению, президент Трамп нарушил президентскую присягу, пытаясь получить помощь иностранного государства во внутриамериканской политической борьбе.

Месяц назад Палата представителей, где большинство составляют демократы, формально подвергла президента Трампа импичменту по двум пунктам обвинений: злоупотребление должностными полномочиями и препятствие работе Конгресса. Демократы обвинили президента в том, что он приостановил выделение военной помощи Украине и обусловил ее возобновление расследованием деятельности компании "Бурисма", членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Дональда Трампа также обвинили в том, что он запретил членам своего кабинета давать показания на слушаниях в Конгрессе. За импичмент президента Трампа не проголосовал ни один из республиканцев-членов Палаты представителей.

В прошлый четверг в Сенате официально начался судебный процесс, во время которого сенаторы, выступающие в роли судей, рассмотрят обвинения президенту и решат заслуживает ли он отстранения от власти.

Во вторник сенаторы должны одобрить правила проведения процесса. Ожидается, что обвинение и защита получат по два дня на презентацию своих аргументов. Затем сенаторы должны будут решить вопрос о вызове дополнительных свидетелей. Адвокаты президента Трампа выступают против привлечения новых свидетелей, демократы хотели бы вызвать на слушания в Сенате ближайших помощников президента Трампа, включая бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Если сенаторы решат вызвать новых свидетелей, судебный процесс может затянуться.

Для отстранения президента необходима поддержка двух третей сенаторов, что, по мнению экспертов, маловероятно, поскольку пока ни один из сенаторов-республиканцев, составляющих большинство в Сенате, не поддержал эту идею.