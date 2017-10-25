Двое сенаторов-республиканцев резко критикуют президента Трампа

Во вторник два влиятельных сенатора — республиканца подвергли необычной резкой публичной критике президента США Дональда Трампа, упрекнув его в пренебрежении консервативными принципами в угоду популизму.

Выступая в Сенате представитель Аризоны Джефф Флейк заявил, что руководство страны извиняет «безрассудное, возмутительное и недостойное поведение» тем, что это та правда, которую хотят услышать избиратели. Такое поведение, по словам сенатора, опасно для американской демократии. «Республиканцы обязаны объединиться и громко сказать, что не потерпят такого поведения от президента США и главнокомандующего вооруженными силами страны. Хранить молчание в создавшейся ситуации было бы ошибкой, несовместимой с ценностями Америки», – подчеркнул Флейк в телевизионном интервью после своего выступления.

Сенатор также объявил, что не намерен переизбираться в Сенат в будущем году, поскольку его консервативные принципы, вера в свободные рынки несовместима с нынешними настроениями электората. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что «это, видимо, правильное решение», поскольку из-за конфликта с президентом Флейку еще на стадии праймериз надо было бы преодолевать очень сильную внутрипартийную конкуренцию.

О своем нежелании баллотироваться в следующем году объявил и коллега Флейка председатель Международного комитета Сената Боб Коркер от Теннеси. Как заявил Коркер в интервью CNN, «Трамп оставит по себе память, прежде всего, как человек, унизивший нашу страну, - и это очень печально». Коркер усомнился в честности Дональда Трампа и выразил сожаление по поводу того, что одно время поддерживал его кандидатуру в президенты.

Американские комментаторы называют редкой подобную критику президента законодателями от его собственной партии и объясняют ее отчасти тем, что оба сенатора намерены покинуть Конгресс в конце будущего года после окончания действия их нынешнего мандата.