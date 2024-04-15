Сенаторы США Кардин и Уикер: "Время спасти Владимира Кара-Мурзу"

Американские сенаторы и конгрессмены призвали Белый дом объявить российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу неправомерно задержанным. В письме, инициированном сенаторами Беном Кардином и Роджером Уикером, подчеркивается, что Кара-Мурза повинен лишь в том, что противостоял преступлениям путинского режима. Об этом сообщила Русская служба "Голоса Америки".

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Бен Кардин объявил, что он и сенатор Роджер Уикер возглавили группу из 80 законодателей из обеих палат и от обеих партий, призывающих администрацию Байдена внести Владимира Кара-Мурзу в список «Незаконно и неправомерно задержанных».



Два года Владимир Кара-Мурза находится в российской тюрьме за критику путинского режима и войны, развязанной Кремлем против Украины.



В письме, направленном американскими законодателями в Белый дом, в частности, говорится: "Кара-Мурза – мощный голос в поддержку демократической России. Он мечтает о правовом государстве, стремящемся к миру со своими соседями. Его единственным преступлением было противостояние преступлениям путинского режима".



Владимир Кара-Мурза – законный постоянный житель США, а его жена и трое детей являются гражданами США, отмечает "Голос Америки". "Освободить его и спасти ему жизнь – в национальных интересах США. Пришло время действовать", – подчеркивается в письме 80 сенаторов и конгрессменов, направленном в Белый дом.