Сенаторы США потребовали от России освободить Эвана Гершковича

Резолюцию поддержали 27 сенаторов. Сообщившее об этом агентство Reuters отмечает, что в минувший вторник московский суд отказался рассматривать последнюю апелляцию Гершковича по поводу предварительное заключения. На судебных слушаниях в Москве по делу Гершковича во вторник присутствовала посол США в РФ Линн Трейси.

Лидеры демократов и республиканцев в сенатском Комитете по международным отношениям в пятницу приняли резолюцию с требованием к российским властям немедленно освободить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. 29 марта 2023 года Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Это стало первым с 1986 года случаем ареста американского журналиста в России по такому обвинению. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

"Эван Гершкович, журналист газеты The Wall Street Journal, был несправедливо задержан в России только за то, что выполнял свою работу: сообщал факты и проливал свет на фальшивые обоснования незаконной войны президента Путина против Украины", – заявил председатель Комитета по международным отношениям демократ Бен Кардин.

Сенатор-республиканец Джим Риш заявил в комитете, что "свобода прессы имеет решающее значение для обеспечения подотчетности правительств во всем мире".

"Позиция США остается непоколебимой: обвинения против Эвана являются необоснованными. Российское правительство лишило Эвана свободы за то, что он просто выполнял свою работу. Журналистика – не преступление, – подчеркнула она. – Эван полностью осознает всю серьезность ситуации, в которой он оказался, но при этом сохраняет необыкновенную стойкость", - такую оценку положению вокруг дела Гершковича дала посол США в России Линн Трейси.



Гершкович продолжал вести репортажи из России после того, как большинство западных журналистов уехали из из этой страны в связи с вторжением российских войск в Украину. Гершкович стал первым со времен холодной войны западным журналистом, арестованным в России по обвинению в шпионаже, подчеркивает "Голос Америки".



В конце августа российские судебные власти продлили срок его содержания под стражей еще на три месяца – до 30 ноября.



Соединенные Штаты признали Эвана Гершковича "несправедливо задержанным" и считают обвинения против него политически мотивированными и сфальсифицированными.