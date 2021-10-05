Сенаторы США призвали к паритету с Россией по числу дипломатов

Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена увеличить численный состав дипломатических сотрудников посольства США в Москве и, в случае отказа российской стороны, выслать часть российских дипломатов из Вашингтона.



Предпринятый американскими сенаторами демарш был предложен лидерами сенатского комитета по иностранным делам и сенатского комитета по разведке. Агентство Reuters считает, что такой шаг пожет привести к росту напряжённости между Москвой и Вашингтоном.



В обращении сенаторов от Республиканской и Демократической партий к Байдену выражается озабоченность в связи недавним сокращением Россией числа сотрудников посольства США в Москве. Это сокращение, по мнение сенаторов может представлять риск для национальной безопасности США и осложнить деятельность посольства.



Речь в письме идёт об августовском запрете посольству США в Москве нанимать местный персонал, кроме сотрудников охраны. Это решение российских властей вынудило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников. Госдепартамент США ранее уже обращал внимание российской стороны на это.



В письме, подписанном, в частности, сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Марком Уорнером и сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Марко Рубио, подчёркивается, что у России сейчас 400 дипломатов, работающих на всей территории США, в то время как у США в России - около 100 дипломатов.



"Эта диспропорция численности дипломатических представительств недопустима", считают американские сенаторы. Российская сторона должна выдать достаточное количество виз для "приближения к паритету" между числом дипломатов США в России и числом российских дипломатов в США.



"Если этого не удастся достичь, мы призываем вас начать высылать российских дипломатов для достижения с Россией паритета в численности дипломатов", говорится в письме, направленном президенту США Байдену. Авторы обращения считают, что речь может идти о высылке из США трёхсот российских дипломатов.