Сепаратисты сообщили о блокировке Google в "ДНР"

В самопровозглашённых республиках Донбасса заблокировали Google. Об этом сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, поисковик "открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".

Пушилин отметил, что если Google "вернётся в русло закона", то препятствий для его работы не будет.

Вчера в "целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма" Google обвинил глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Через несколько часов после записи российские СМИ сообщили, что поисковик в регионе перестал работать.

Весной власти сепаратистских республик заблокировали Instagram и Facebook. На днях назначенные Россией власти оккупированной Херсонской области заблокировали Instagram, YouTube и Viber.