Сербия и Косово договорились о снижении напряжённости на границе

Сербия и частично признанная республика Косово в четверг после двухдневных переговоров в Брюсселе достигли соглашения о деэскалации ситуации на границе, которая в последние дни существенно обострилась.

О соглашении сообщил специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак. Его приветствовал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Поводом для нынешнего обострения стал запрет косовских властей на въезд в республику автомобилей с сербскими номерами. При въезде в Косово сербские номера с машин начали принудительно снимать и заменять местными временными номерами. Сербские власти именно так поступают по отношению к автомобилям с регистрацией в Косове.

В ответ на действия косовских властей сербы, живущие на севере Косова, начали блокаду двух пограничных переходов, а власти Косова направили на границу спецназ. Сербия, в свою очередь, отправила на границу военную технику.

Заключённое соглашение предусматривает размещение на пограничных постах военнослужащих сил НАТО, вывод косовского спецназа и демонтаж сооружённых сербами баррикад. Как Сербия, так и Косово перестанут снимать номера с машин, пересекающих границу, в качестве временной меры на них будут наклеивать стикеры. Окончательно этот спор планируется разрешить в течение шести месяцев.