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Сербия и Косово достигли соглашения об отмене документов на въезд друг к другу

Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения об отмене въездных и выездных документов для поездок друг к другу. Сделка означает, что сербские власти через 11 лет прекратят выдачу таких документов гражданам Косова, чьи удостоверения личности до этого Белград не признавал, — сообщает Косовская служба Радио Свобода.

Введение зеркального требования для сербов, в том числе живущих в Косове, привело к обострению ситуации в регионе и столкновениям между косовскими сербами и полицией. В июле конфликт усилился, когда власти Косова решили не признавать сербские автомобильные номера, введя зеркальную меру против аналогичных действий Белграда. Этот вопрос по-прежнему остаётся неурегулированным, отмечает Сербская служба РС.

О сделке 27 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своём видеообращении он заявил, что достигнутое соглашение отвечает интересам жителей Сербии и Косова. Поблагодарив за поддержку США, он отметил, что работа над обеспечением свободы передвижения ещё не окончена.

  • Сербия не признаёт независимости Косова и считает републику своим регионом. В соглашении между Белградом и Приштиной, по настоянию сербской стороны, указывается, что признание документов не означает признания независимости ни в каком виде.

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