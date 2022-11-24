Сербия и Косово достигли соглашения по вопросу об автомобильных номерах

Сербия и частично признанная Республика Косово достигли компромисса по вопросу об использовании на территории Косова сербских автомобильных номеров. Об этом сообщил поздно вечером в среду глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что соглашение было достигнуто при посредничестве Евросоюза.

Спор вокруг автомобильных номеров продолжался с июля нынешнего года, когда власти Косова, которое Сербия, не контролируя его, по-прежнему считает своей территорией, объявили о намерении отказаться признавать выданные в Сербии жителям Косова - этническим сербам - автомобильные номера. Меры могли коснуться примерно 10 тысяч человек. В населённых сербами районах на севере Косова вспыхнули беспорядки. Вступление в силу решения косовских властей несколько раз переносилось, США и Евросоюз пытались помочь сторонам найти компромисс.

В результате была достигнута договорённость о том, что Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина в свою очередь откажется от попыток перерегистрировать автомобили с выданными ранее сербскими номерами.

Соединённые Штаты приветствовали достигнутое между Косово и Сербией соглашение. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, стороны "при содействии ЕС сделали гигантский шаг вперед к обеспечению мира и стабильности во всем регионе".

Боррель сказал, что в ближайшие дни он пригласит обе стороны для обсуждения предложения ЕС, поддержанного также Францией и Германией, которое позволит нормализовать отношения.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.