Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сербия и Косово достигли соглашения по вопросу об автомобильных номерах

Сербские флаги в Митровице на севере Косова

Сербия и частично признанная Республика Косово достигли компромисса по вопросу об использовании на территории Косова сербских автомобильных номеров. Об этом сообщил поздно вечером в среду глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что соглашение было достигнуто при посредничестве Евросоюза.

Спор вокруг автомобильных номеров продолжался с июля нынешнего года, когда власти Косова, которое Сербия, не контролируя его, по-прежнему считает своей территорией, объявили о намерении отказаться признавать выданные в Сербии жителям Косова - этническим сербам - автомобильные номера. Меры могли коснуться примерно 10 тысяч человек. В населённых сербами районах на севере Косова вспыхнули беспорядки. Вступление в силу решения косовских властей несколько раз переносилось, США и Евросоюз пытались помочь сторонам найти компромисс.

В результате была достигнута договорённость о том, что Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина в свою очередь откажется от попыток перерегистрировать автомобили с выданными ранее сербскими номерами.

Соединённые Штаты приветствовали достигнутое между Косово и Сербией соглашение. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, стороны "при содействии ЕС сделали гигантский шаг вперед к обеспечению мира и стабильности во всем регионе".

Боррель сказал, что в ближайшие дни он пригласит обе стороны для обсуждения предложения ЕС, поддержанного также Францией и Германией, которое позволит нормализовать отношения.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG