Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

Лидеры Сербии и частично признанной республики Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение "О пути к нормализации отношений". Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе 27 февраля.

Однако, по словам Борреля, это пока лишь готовность приступить к реализации соглашения, которое потребует дальнейших переговоров. При этом сербская и косовская стороны пообещали не принимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения, подчеркнул Боррель.

Премьер-министр Косова Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, передаёт Reuters. Президент Сербии Александр Вучич считает, что необходимы дальнейшие консультации. При этом Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косова не готовы к компромиссам.

Соглашение, с которым согласились лидеры Сербии и Косова состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились "развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия", "признать документы (паспорта) и национальные символы друг друга", будут "разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами" и не будут блокировать друг другу пути в Евросоюз.

Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, включая ООН, а обе стороны "обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово".

Накануне переговоров в Брюсселе план ЕС по урегулированию отношений Белграда и Приштины поддержали США.

В то же время часть пророссийски настроенной сербской оппозиции потребовала от президента Александра Вучича не подписывать никаких соглашений по нормализации отношений с Косово до окончания украинского кризиса. Такую же позицию высказал в интервью агентству "Бета" посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он заявил, что статус Косова будет определен в "иных геополитических условиях" — по завершении "конфликта с Западом на территории Украины". По мнению российского посла, предложенный ЕС план неприемлем для Сербии, поскольку фактически требует от Белграда признать независимость Косова, пишет "Коммерсантъ".

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.