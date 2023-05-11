Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сербия отказывается от упрощённой процедуры гражданства для россиян

Паспорт Сербии

Власти Сербии отказались от упрощённой процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего один год. Как пишет Financial Times (FT), решение было принято после того, как Еврокомиссия предупредила Белград, что это может привести к отмене безвизового режима Сербии с Евросоюзом, который был введён в 2009 году.

В марте МВД Сербии разработало законопроект, согласно которому подать заявление на гражданство могут иностранцы, которые год жили в стране по ВНЖ и официально работали в сербской компании или были самозанятыми. Сейчас для получения сербского паспорта необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

Однако Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта безвизовый режим с Сербией может быть приостановлен из-за "рисков безопасности для ЕС". В заявлении ЕК, которое приводит издание, подчеркивается, что европейские власти ещё в прошлом году дали «четкие рекомендации» Белграду "отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции".

По мнению опрошенных FT экспертов, сербское правительство, вероятнее всего, отзовет законопроект из-за давления со стороны Еврокомиссии. Власти Сербии, скорее всего, будут добиваться продления вида на жительство для примерно двухсот тысяч россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года, считает Елена Джанкич, содиректор аналитического центра Global Citizenship Observatory.

  • Сербия осталась единственной страной-кандидатом в члены Евросоюза, которая не ввела санкции против России из-за вторжения в Украину.
  • Официально Белград осудил российское вторжение, но отказался вводить против России санкции, ссылаясь на "традиционные связи, существующие между двумя государствами".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG