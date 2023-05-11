Сербия отказывается от упрощённой процедуры гражданства для россиян

Власти Сербии отказались от упрощённой процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего один год. Как пишет Financial Times (FT), решение было принято после того, как Еврокомиссия предупредила Белград, что это может привести к отмене безвизового режима Сербии с Евросоюзом, который был введён в 2009 году.

В марте МВД Сербии разработало законопроект, согласно которому подать заявление на гражданство могут иностранцы, которые год жили в стране по ВНЖ и официально работали в сербской компании или были самозанятыми. Сейчас для получения сербского паспорта необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

Однако Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта безвизовый режим с Сербией может быть приостановлен из-за "рисков безопасности для ЕС". В заявлении ЕК, которое приводит издание, подчеркивается, что европейские власти ещё в прошлом году дали «четкие рекомендации» Белграду "отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции".

По мнению опрошенных FT экспертов, сербское правительство, вероятнее всего, отзовет законопроект из-за давления со стороны Еврокомиссии. Власти Сербии, скорее всего, будут добиваться продления вида на жительство для примерно двухсот тысяч россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года, считает Елена Джанкич, содиректор аналитического центра Global Citizenship Observatory.