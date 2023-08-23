Сербия присоединилась к Крымской платформе

В Киеве 23 августа - в преддверии Дня независимости Украины - открылся саммит Крымской платформы. Эта организация была создана по инициативе Украины в 2021 году для обсуждения на международном уровне проблемы аннексированного Крыма. В августе 2021 года в Киеве прошёл первый её саммит, в декларации которого её целями было названо "мирное прекращение временной оккупации" территории Крыма и "восстановление контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом".

Нынешний саммит - третий по счёту. Большая часть его участников, в частности главы МИД ряда западных стран, участвуют в режиме онлайн, однако некоторые лидеры, в частности президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Молдовы Дорин Речан и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, а также президенты Португалии и Венгрии, приехали в столицу Украины.

Выступая на саммите, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что число участников Крымской платформы увеличилось до 67. Среди новых участников - Объединённые арабские эмираты, Бахрейн и Сербия.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Киев стремится к освобождению всех оккупированных Россией территорий и к восстановлению территориальной целостности в границах 1991 года (включая Крым).

Россия с момента создания инициативы подвергала её резкой критике, называя Крым своей неотъемлемой территорией. Якобы существовавшие планы отвоевать Крым назывались Москвой одной из причин начала широкомасштабного вторжения в Украину.