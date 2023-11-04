Сербские пограничники не впустили в страну российского активиста

Сербские пограничники вечером 4 ноября не впустили в страну без объяснения причин российского активиста Илью Зернова. Тольяттинский либертарианец должен участвовать там в рассмотрении дела о своём избиении.

Зернов живёт в Германии, у него были обратные билеты в страну, рассказал он изданию SOTAvision. Заседание суда назначено на понедельник. Он рассказал журналистам, что намерен оставаться на погранпереходе до тех пор, пока его не пропустят.

В январе 2023 года активист, тогда живший в Сербии, попытался закрасить мурал в Белграде, посвящённый ЧВК “Вагнер”. На стене дома были написаны лозунги "Украине — смерть", "Крым — Россия", "Свободу Донбассу”, — рассказывал он редакции Идель.Реалии.

“Для меня было возмутительным это прославление военных преступников и поддержка убийств людей, — рассказывал Зернов. — А когда написали прямо огромными чёрными буквами "Украине — смерть", я не смог уже пройти мимо — взял краску в цвет стены и пошёл к муралу”.

Его задержал житель дома с друзьями. Один из прибывших сербов, в маске Владимира Путина, ударил активиста, повредив ему барабанную перепонку. Тот обратился в полицию. Он подозревает, что его бил глава местной радикально-правой партии.