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В Сербии сообщили о госпитализации президента; он это отрицает

Обновлено: утром 28 апреля Вучич заявил СМИ, что его здоровье в порядке, а он готовится к поездке.

Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован в Белграде, сообщают сербская газета "Политика" со ссылкой на белградские издания и сайт телеканала B92. Позднее сам президент сообщил, что он в порядке и готовится к поездке, отмечает телеканал.

Диагноз и состояние 53-летнего политика не сообщались. В каком госпитале он мог находиться не говорилось. По утверждению B92, сын президента Данило писал в соцсетях "папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров".

В 2019 году сербский президент уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания. Тогда сообщалось, что жизнь политика была в опасности, а врачи рекомендовали ему снизить нагрузки.

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