Сергей Фургал заявил об отсутствии доказательств против него

Бывший глава Хабаровского края Сергея Фургал, находящийся в СИЗО по обвинению в организации убийств, заявил об отсутствии у следствия доказательств против него. Фрагмент беседы Фургала с адвокатами опубликован на Youtube-канале "Штаб Фургала", его цитирует Сибирь.Реалии.

По словам бывшего губернатора, в ходе следственных действий он просил следователей "показать хоть одно доказательство его вины" или "хоть одного прямого свидетеля". "Знаете, как мне отвечает следователь? "Сергей Иванович, мы вот тут посмотрели, поговорили… Вы же могли заказать?". Я говорю: "Ну теоретически мог любой". Они говорят: "Ну значит, всё логично, ну да. Раз могли…". Ну я не знаю, я скажу сейчас некрасиво. Я мужчина, но это же не значит, что я насилую женщин. Хотя могу. Теоретически", - сказал Сергей Фургал.

По словам Фургала, его держат в СИЗО в "интересах москвича, который забрал завод, который хочет заработать там дополнительно несколько миллиардов и в Германию увезти". Фамилию этого москвича Фургал на записи не назывет. Ранее, однако, бывший губернатор заявлял, что его уголовное дело связано с хозяйственным конфликтом на предприятии "Амурсталь". Бывший партнер Фургала Николай Мистрюков был задержан в 2019 году, после чего передал долю в "Амурстали" бизнесмену Павлу Бальскому, который несколько лет жил в Германии и возглавлял Германскую ассоциацию соотечественников.

Также сообщалось, что дело Фургала строится на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина, который в свою очередь ссылается на на рассказы бывшего компаньона Фургала Андрея Карепова.

Сергей Фургал выиграл выборы в Хабаровском крае как кандидат от ЛДПР у действующего губернатора в 2018 году. Он находится в московском СИЗО с июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. В Хабаровском крае и других городах России больше года продолжаются акции протеста, участники которых требуют справедливого суда на Фургалом. Очередная акция прошла в минувшую субботу.