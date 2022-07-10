Сергей Гуриев назначен провостом французского института Sciences Po

Российский экономист Сергей Гуриев назначен провостом парижского Института политических исследований (Sciences Po). Об этом сообщается на сайте этого престижного высшего учебного заведения Франции.

Гуриев стал профессором Sciences Po вскоре после своего вынужденного отъезда из России в 2013 году. Провост - одна из высших руководящих должностей в вузе (второе лицо после президента или ректора).

В сообщении института Гуриев назвал "всемирно известным деятелем", и отмечается, что его назначение свидетельствует об открытости Sciences Po, где около половины студентов - иностранцы. Как говорится в сообщении, "назначение должно значительно усилить синергию между образованием и исследованиями, как это делают крупнейшие международные университеты".

Гуриев с 2004 по 2013 годы возглавлял Российскую экономическую школу (РЭШ), он также был советником российского правительства. В 2013 году он покинул пост ректора и уехал из России, опасаясь уголовного преследования по так называемому делу экспертов ЮКОСа. В своих интервью Гуриев связывал отъезд также с возвращением на президентский пост Владимира Путина и ужесточением репрессий по отношению к оппозиции и гражданскому обществу. Гуриев стал профессором Sciences Po. В 2015-2019 годах он работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, а затем вернулся во французский вуз, где стал научным руководителем программ магистратуры и докторантуры.

Гуриев также занимается общественной и публицистической деятельностью. После начала войны в Украине он вошёл в состав созданного видными российскими эмигрантами Антивоенного комитета.