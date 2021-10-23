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Сергей Шойгу ответил министру обороны ФРГ на её заявление о "сдерживании"

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал ответное заявление на высказывания министра обороны ФРГ о средствах сдерживания российской угрозы.

Как информирует ТАСС, Шойгу считает, что "НАТО последовательно стягивает силы к российским границам". Министр предупредил: хорошо известно, чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, намекая вероятно на итоги Второй мировой войны.

Глава российского военного ведомства, также назвал "катастрофой" итоги реализации плана НАТО по "сдерживанию" в Афганистане".

Двумя днями ранее, 21 октября, министр обороны ФРГ в эфире радиостанции "Дойчландфунк", отвечая на вопрос о том, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, заявила, что союз НАТО готов заблаговременно использовать средства, которые имели бы сдерживающий эффект в отношении России. По словам Крамп-Карренбауэр, никому не должно прийти в голову нападать например на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море.

Министр обороны ФРГ подчеркнула, что НАТО будет адаптироваться к нынешнему поведению России.

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