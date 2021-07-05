Сергею Фургалу продлили срок содержания под стражей до октября 

Московский городской суд продлил ещё на три месяца срок содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Фургал пробудет в СИЗО как минимум до 7 октября.

Бывший руководитель Хабаровского края с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. Фургал заявлял, что против него нет никаких доказательств, а также обвинял следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. Кроме того, бывший чиновник неоднократно жаловался на неоказание ему необходимой медицинской помощи в СИЗО. В изоляторе Фургал переболел коронавирусом, также у него диагностировано заболевание лёгких.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд над бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных. Протестующие считают преследование Фургала политическим и связанным с его популярностью в регионе, а также с тем, что на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.