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Сериал с Яной Трояновой, выступившей против войны, исчез с сервисов ТНТ 

Актриса Яна Троянова

Российский киносериал "Ольга", главную роль в котором сыграла актриса Яна Троянова, стал недоступен для просмотра на сайте телеканала ТНТ и стриминговом сервисе ТНТ-Premier.

Как отмечает издание "Медуза", сериал был одним из самых успешных проектов ТНТ, его заключительная серия вышла в эфир 4 мая. Администрация телеканала пока не комментировала причину, по которой фильм исчез с его сервисов.

В конце мая Яна Троянова дала большое интервью журналисту Юрию Дудю, в котором заявила о своей поддержке Алексея Навального, а также высказалась против войны в Украины. Во время беседы она также рассказала, что одним из условий её съёмок в сериале "Ольга" был временный запрет на участие в политических акциях. Ранее Троянова участвовала в нескольких шествиях в поддержку Навального.

В данный момент актриса находится за пределами России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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