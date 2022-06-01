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Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ российским пользователям

Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ российским пользователям из-за войны в Украине. Об этом сообщил сооснователь сервиса Клифф Обрехт.

При попытке зайти на сайт на главной странице отображается текст: "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине".

По данным The Sydney Morning Herald, ограничения затронут 1,4 млн российских пользователей сервиса. При этом клиенты из России составляют менее 2% от всех пользователей Canva.

Сервис Canva был создан в 2013 году в Австралии. Canva позволяет использовать готовые шаблоны, в сервисе есть встроенные библиотеки стоковых фото и шрифтов. Программа используется в том числе для создания графического контента для соцсетей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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