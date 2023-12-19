Сервис "Ридеро" "приостановил публикации" на тему "Россия-Украина"

Издательский онлайн-сервис "Ридеро", позволяющий авторам бесплатно опубликовать электронную книгу, а также помогающий продавать книги на онлайн-площадках, принял решение "временно приостановить любые публикации" авторов на тему отношений России и Украины.

Об этом сообщил журналист Олег Кашин, книга которого "Приморские партизаны" была опубликована на "Ридеро". Кашин подтвердил Радио Свобода получение от сервиса письма, в котором сказано, что"в целях недопущения нарушения действующего законодательства и в целях защиты от последствий такого нарушения в виде административной и уголовной ответственности" Ридеро снимает с публикации любые тексты, как сказано в письме, "на тему Россия-Украина". Это касается и книги "Приморские партизаны". От Кашина потребовали удалить фрагмент текста этой книги (написанной ещё до российского вторжения в Украину 2022 года), в котором говорится о войне в Донбассе и, в частности, о том, что "донецкая история показала, как много в России людей, готовых стрелять".

О решении Ридеро "приостановить" публикации на украинскую тематику сообщается на фоне отказа издательства АСТ от распространения книг писателей Дмитрия Быкова и Бориса Акунина "в связи с их публичными заявлениями" - по всей видимости, речь идёт о поддержке ими Украины и осуждении войны. Сообщалось также о снятии книг Быкова и Акунина с продажи в сетевых книжных магазинах.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении против Акунина (Григория Чхартишвили) уголовного дела по статьях о так называемых фейках об армии и призывах к терроризму. Акунин отметил, что в России впервые со времён сталинского террора писателя приравняли к террористу.