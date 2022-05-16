Сервис такси Gett прекратит работу в России

Сервис для заказа такси Gett прекратит свою работу в России с июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение, которое было разослано водителям.

Последним днём работы мобильного приложения компании станет 31 мая. После этого водители не смогут получать заказы на поездки. Компания обещает выполнить все обязательства по поездкам, которые будут совершены до конца месяца.

Ранее сервис Gett объявлял о реорганизация своего российского офиса. С 1 марта компания приостановила наем новых сотрудников и выплатила зарплаты и бонусы раньше обычных сроков. "В связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию." - сообщала пресс-служба Gett в марте.