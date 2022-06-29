Сервисы в России разбирают гаджеты для ремонта электроники

Российские сервисные центры на фоне дефицита комплектующих разбирают новые и поддержанные гаджеты, чтобы достать детали для ремонта электроники. Сроки ремонта телефонов, ноутбуков и другой техники могут увеличиться вдвое, поскольку полученные в рамках параллельного импорта устройства придется отправлять в страны исходного назначения. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, дефицит компонентов на рынке возник после ухода компаний Apple, Samsung, Dell, Asus и других, которые приостановили работу в России с началом военной агрессии против Украины. Отмечается, что сроки ремонта электротехники могут достигать недели из-за нехватки деталей.

Система параллельного импорта, с помощью которой технику планируют привозить в Россию, также осложняет ситуацию. Дистрибьюторам придется отправлять технику на гарантийный ремонт в одну стран ЕАЭС, что увеличит сроки.

По словам генерального директора Acer в России Дмитрия Кравченко на товары в рамках параллельного импорта не распространяется гарантия компании-производителя, а ответственность несет либо импортер, либо продавец. В компании re:Store также заявили, что ремонт "параллельных" товаров в авторизированных сервисах Apple невозможен.

Цена ремонта смартфонов во втором квартале 2022 увеличилась на 11 процентов, ремонт ноутбуков стал дороже на 6 процентов, сообщает онлайн-сервис для поиска специалистов "Профи".