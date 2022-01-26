"Яндекс.Такси" и "Яндекс.Лавка" обязали передавать данные спецслужбам

Сервисы "Яндекс.Такси", "Яндекс.Go", "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда" обязали собирать и хранить данные пользователей, а также передавать их по запросу правоохранительным органам и спецслужбам в соответствии с положениями так называемого "пакета Яровой".

Соответствующие правила распространяются на сервисы, поскольку они были добавлены в реестр организаторов распространения информации. В пресс-службе "Яндекса" заявили, что обязаны исполнить закон.

Ранее в реестр организаторов распространения информации попали "Яндекс.Дзен", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.МойКруг" и "Яндекс.Недвижимость".

Так называемый "пакет Яровой", подготовленный депутатом Госдумы Ириной Яровой, был принят в 2016 году. Несколько законов серьёзно ужесточили ответственность за преступления террористического и экстремистского характера, а также обязали операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода и предоставлять их спецслужбам по первому требованию. Затраты на реализацию закона составили не менее 10 триллионов рублей.