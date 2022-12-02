Сержанту, убитому в перестрелке с ФСБ в Херсоне, установят памятную доску

Российскому военному Сергею Обухову, которого убили перестрелке с офицерами ФСБ в Херсоне, установят памятную доску в его родном селе Шилекша в Ивановской области. Информация об этом появилась во "ВКонтакте" на официальной странице администрации района.

В сообщении говорится, что торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски и уголка памяти Сергея Обухова, погибшего "при исполнении воинского долга" в ходе так называемой спецоперации в Украине, состоится 9 декабря. Имя военнослужащего увековечат на фасаде здания школы, в которой он учился.

В середине июня Обухов с сослуживцем из Черноморского флота Игорем Судиным устроил перестрелку с четырьмя офицерами ФСБ в ресторане в оккупированном российскими войсками Херсоне. Об обстоятельствах случившегося стало известно из справки Следственного комитета, которую в августе опубликовало издание Yahoo News.

По версии следствия, конфликт начался с того, что офицеры ФСБ сделали замечание военным, которые распивали алкоголь в форме и с оружием. Обухов в ответ, как утверждает СК, выстрелил в пол, а его сослуживец — открыл огонь из АК-47. В результате перестрелки Обухов и двое офицеров ФСБ были убиты, Судин и ещё один сотрудник ФСБ ранены.

Ивановское издание 168.ru в новости о смерти Обухова при этом утверждало, что он "ценой собственной жизни спас товарищей, которые благодаря его подвигу смогли выйти из окружения". Сержанта также наградили орденом Мужества посмертно.

В справке военных следователей не называлось имя четвертого офицера ФСБ, который скрылся с места происшествия.

Издание "Важные истории" выяснило, что речь шла о Евгении Тихонове, сыне генерал-полковника Андрея Тихонова, который до сентября этого года возглавлял Центр специального назначения ФСБ, который объединяет группы "Альфа", "Вымпел" и другие спецподразделения службы .