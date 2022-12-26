“Может, меня хотят съесть?”

Доброе утро!

Папа римский в рождественской проповеди призвал прекратить войну в Украине, напомнив, что "наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны". Президент Украины в своем рождественском поздравлении сказал: “Мы не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами”. Пока получается так:

Американский институт изучения войны отмечает снижение активности российских войск под Бахмутом. Британская разведка пишет о нехватке у них боеприпасов.

Число погибших в результате субботних обстрелов Херсона и области выросло до 16 человек, 64 человека ранены.

В воскресенье в Украине трижды объявляли воздушную тревогу.

Глава российской Госдумы призвал повысить налоги для уехавших россиян.

В Новосибирске двое пьяных военных устроили дебош в оптике, в Воронеже – взорвали гранату на парковке.

Следователь запретил политику Владимиру Кара-Мурзе звонить детям из СИЗО.

В США и Канаде жертвами снежной бури стали более 30 человек.

Военные сводки

В ночь на понедельник телеграм-канал Baza сообщил о взрывах вблизи военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Там базируется дальняя авиация, обстреливающая Украину крылатыми ракетами; этот аэропорт уже подвергался атаке 5 декабря. Других подробностей пока нет, губернатор уверят, что гражданские объекты не пострадали.

В воскресенье в Украине трижды объявляли воздушную тревогу – опасность связывали с активностью российской авиации в Беларуси. Обстрелам подверглась промзона в Краматорске, местная администрация сообщила о трех ударах. В субботу целью интенсивных обстрелов стали Херсон и Херсонская область, к концу выходных число жертв возросло до 16, ранены 64 человека. Часть субботних ударов пришлись по центру Херсона, в том числе по рынку и супермаркету. Вот фотографии последствий этого обстрела.

Американский институт изучения войны отмечает снижение российской активности в районе Бахмута Донецкой области, бойцов ЧВК Вагнера оттеснили с окраин города на прежние позиции. Британская разведка пишет, что для перехода в наступление россиянам не хватает боеприпасов. Тем не менее, под Бахмутом погиб известный украинский гейм-дизайнер Владимир Ежов.

The Wall Street Journal утверждает в своем расследовании, что ближайшее окружение и силовики скрывают от Путина "неприятные" новости о войне в Украине – поэтому он и уверен, что дела на фронте налаживаются. В эфире программы “Москва. Кремль. Путин” он сказал, что в основе украинского конфликта лежит политика оппонентов Москвы, “направленная на растаскивание исторической России”. Кто эти оппоненты и что такое “историческая Россия”, остается тайной, но Путин уверен, что “мы действуем в правильном направлении”, защищая “интересы граждан”, 99,9% которых готовы “положить всё” в интересах родины. Вот интервью с российским дезертиром, относящимся, очевидно, к тем 0,1%, которые “положить всё” не готовы.

В Киеве продолжаются экстренные отключения электричества. Евросоюз передал Украине более тысячи генераторов. О том, как на войне украинским военным помогают американские технологии, рассказывается тут.

Война, вид из России

В Белгородской области подросток подорвался на взрывном устройстве и попал в реанимацию. В Новосибирске двое пьяных в военной форме устроили дебош в оптике и пытались напасть на работающего там продавца, обзывая его “сукой” и “девочкой”; в Воронежской области пьяные российские военные, вернувшиеся из Украины, взорвали гранату на парковке кафе – ранен местный житель.

В Воронеже на Центральном рынке установили стенд "о нацизме" длиной в несколько метров. Одна из размещенных на нем фотографий изображает протестующих с плакатом "Смерть руcне! Больше убийств" – это отфотошопленный снимок с московской акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, которая состоялась в феврале 2009 года. На оригинальном плакате было написано: "Ваше молчание – оправдание убийств".

Председатель Госдумы Володин предложил поднять налоги для уехавших из России, потому что они "предали страну, родных и близких". С результатами большого исследования об этих “предателях” можно ознакомиться тут (спойлер: возвращаться они не планируют, но с уверенностью смотрят в будущее и строят сети поддержки).

По данным Moscow Times, Кремль запретил подконтрольным СМИ и писать о мобилизации, которая продолжается, несмотря на свою официальную завершенность: в Москве в военкомат насильно увезли преподавателя, у которого диагностирован рак.

Продолжаются и преследования всего антивоенного:

В Саратовской области по подозрению в поджоге военкомата задержали бывшего муниципального депутата от “Единой России”.

Москвича приговорили к году ограничения свободы за надписи “Путин убийца” на стене (“вандализм по мотивам политической ненависти”).

В Перми задержали уличного художника Ffchw, автора памятки о правилах жизни в России (“Туда не ходи, здесь не стой…”). С ним долго беседовали о войне в Украине, угрожали обыском, но потом отпустили без протокола. Вот фотографии его работ.

Политику Владимиру Кара-Мурзе, находящемуся в московском СИЗО по уголовному делу о “фейках”, запретили разговаривать с детьми по телефону.

Роскомнадзор заблокировал новый сайт “Дождя”.

В список новых “иностранных агентов”, обнародованный в пятницу вечером, попали, среди прочих, глава комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина, политолог Андрей Колесников, а также проекты “Роскомсвобода” и “Феминистское антивоенное сопротивление”.

Российская повседневность

В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 22 человека, вот подробности. Обвинения предъявлены организатору приюта.

Журнал "Искусство кино", выходивший с 1931 года, выпустил последний номер. Денег на издание бумажной версии больше нет, будет ли поддерживаться сайт, пока не решили.

Навальный пишет, за каждые проведенные в СИЗО 10 дней теряет примерно 3,5 кг веса: “Я где-то читал, что, когда откармливают поросят, их нельзя всегда хорошо кормить – будет много сала и мало мяса. Грамотные люди чередуют: месяц кормишь, месяц “маринуешь”. Тогда выходит отлично: прослойка сала, прослойка мяса, прослойка сала, прослойка мяса”. Отсюда у Навального рождается вопрос: “Может, меня хотят съесть?” Бокасса – президент Центральноафриканской республики, а потом император Центральноафриканской империи – ел ведь представителей оппозиции…

Репортаж о сидящей в московском СИЗО экс-главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой смотрите тут.

Международное эхо войны

Pink Floyd и украинский музыкант Андрей Хлывнюк собрали полмиллиона фунтов стерлингов в помощь Украине с помощью песни "Hey, Hey, Rise Up" – кавера "Ой у лузи червона калина". Деньги распределены между пятью украинскими гуманитарными организациями.

Несколько сотен россиян в субботу устроили антивоенный митинг в столице Сербии Белграде. К посольству России полиция их не пустила.

Один из крупнейших банков Грузии, Bank of Georgia, начал закрывать счета россиянам и белорусам. Причины не объясняются, и установить их путем анализа закрытых счетов тоже пока не получается.

Россия выходит из Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Что это значит, здесь объясняет эксперт по коррупции Елена Панфилова.

О том, как будет работать введенный Евросоюзом потолок цен на газ, рассказано тут.

Вокруг света

В Париже в субботу продолжались беспорядки, вызванные убийством курдов около курдского культурного центра в пятницу. Выяснилось, что подозреваемого в убийстве трех человек задержали год назад за нападение на мигрантов с саблей, но неделю назад почему-то освободили.

В Афганистане правительство талибов запретило неправительственным организациям брать на работу женщин.

Жертвами снежной бури в США и Канаде стали более 30 человек. Миллионы людей остаются без света, отменены сотни авиарейсов. Выглядит все это величественно.

На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину.

В Китае больше не будут публиковать сводки о заболеваемости COVID-19 на фоне ее взрывного роста.

Шесть ссылок

Гении. Отрывок из книги Владимира Микушевича “Умная сила: опыты по исследованию творчества” (издательский дом ЯСК) – о Новалисе. Или краткая биография Уильяма Берроуза.

Отрывок из книги Владимира Микушевича “Умная сила: опыты по исследованию творчества” (издательский дом ЯСК) – о Новалисе. Или краткая биография Уильяма Берроуза. Властители. Отрывок из книги Мартина Рейди “Габсбурги: Власть над миром” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как в колониях Габсбургов в Новом Свете встречали новости из метрополии и чем вице-короли отличались от правящих в Европе монархов. Или отрывок из “Наставлений принцу Филиппу” Карла V (вышли в изд-ве “Евразия”).

Отрывок из книги Мартина Рейди “Габсбурги: Власть над миром” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как в колониях Габсбургов в Новом Свете встречали новости из метрополии и чем вице-короли отличались от правящих в Европе монархов. Или отрывок из “Наставлений принцу Филиппу” Карла V (вышли в изд-ве “Евразия”). Практическая мораль. Отрывок из книги Майкла Шура “Мифы об идеальном человеке. Каверзные моральные дилеммы для самопознания” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о сомнительных личных привязанностях. Или попытка ответа на вопрос о том, как связаны юмор и отвращение.

Искренне Ваши,

Семь Сорок