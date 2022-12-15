Сестра Аполлона. Никола Крастев – о лунных аппетитах США

14 декабря исполнилось полвека с момента последней высадки людей на Луну. 80 процентов нынешнего населения планеты Земля родились после завершения полёта Apollo-17, и для них финальная лунная миссия – событие далёкого прошлого. Но я помню огромные цветные фотографии в витринах американского посольства в Софии в конце 1972 года. Kodachrome-изображения Джина Сернана и Харрисона Шмидта в скафандрах на поверхности Луны были столь насыщенными, что вызывали чувство сопереживания.

Шмидт все ещё с нами. В свои 87 лет он является одним из чётырех ныне живых астронавтов, побывавших на Луне. Трое других – это легендарный Базз Олдрин (92 года) из первой лунной миссии Apollo-11, Дэвид Скотт (90 лет) из экипажа Apollo-15 и Чарльз Дьюк (87 лет), член команды Apollo-16. Трое из первой группы советских космонавтов (Борис Волынов, Валентина Терешкова и Алексей Елисеев) также живы, им сейчас от 85 до 88 лет. Опасения по поводу пагубного влияния космических полетов на продолжительность человеческой жизни оказались явно преувеличенными.

Новое поколение молодых менеджеров НАСА полно решимости "открыть" свою Луну

Apollo-17 стал последней из шести успешных пилотируемых лунных миссий. Он удерживает все рекорды пребывания человека на Луне, это заключительный эпизод гонки за первенство в космосе между СССР и США. После пилотируемых полетов проекта Apollo Москва потеряла аппетит к дальнейшей конкуренции, резко сократила финансирование своей космической программы, по сути, признав победу американцев.

Для США пилотируемые полеты на Луну стали событиями почти религиозных измерений: к старту каждой миссии сотни тысяч людей стекались к космическому комплексу "Кейп Канаверал" в болотах Флориды. Оттуда к Луне устремлялись огромные ракеты-носители "Сатурн-5", которые и сегодня, спустя 60 лет после их создания, остаются непревзойдёнными по мощности и размерам. Более 500 тысяч человек собрались на запуск Apollo-17, который можно было наблюдать даже с Кубы. Но рекорд по числу "провожавших" принадлежит первой пилотируемой миссии на Луну в июле 1969 года. На мыс Канаверал тогда прибыло более миллиона человек, за стартом наблюдали президент США Ричард Никсон и большинство членов Конгресса. Ничего подобного не происходило при запусках советских космических кораблей, полеты которых были глубоко засекречены и о начале которых агентство ТАСС сообщало только в случае их успеха.

Apollo-17, самый продолжительный полёт лунной программы США, стал также первым ночным запуском американского космического корабля, а также единственным, в ходе которого ракета-носитель совершила три (а не два) витка вокруг Земли, прежде чем отправиться к Луне. Во время этого полета была сделана знаменитая фотография Земли "Голубой шарик" (с расстояния в 30 тысяч километров): планета укутана нежным голубым покрывалом, сквозь облака просматриваются контуры Африки и Ближнего Востока. Самое продолжительное непрерывное пребывание людей на поверхности Луны также было зафиксировано во время полета Apollo-17 – 7 часов 37 минут.

Астронавты Сернан и Шмидт преодолели на луноходе LRV расстояние в 36 километров, удалившись почти на 8 километров от посадочного модуля. Риск был высоким, поскольку любая неисправность в скафандрах могла привести к гибели астронавтов. Во время миссии Apollo-17 была обнаружена древнейшая лунная порода возрастом примерно 4 миллиарда 600 миллионов лет. Согласно современным космологическим теориям, этот камень является ровесником Солнечной системы. В ходе миссии были проведены разные научные эксперименты, на поверхности Луны были размещены приборы, два из которых продолжают работать до сих пор. Apollo-17 доставил на Землю 111 килограммов лунного материала, и это тоже рекорд. Один из лунных камней разбили на мелкие кусочки, которые были отправлены в качестве подарков в 135 стран мира, включая и СССР. Все трое астронавтов Apollo-17 подтвердили впечатления своих предшественников: запах лунной пыли напоминает запах пороха, но она не горит и не взрывается.

Во время возвращения Apollo-17 третий член экипажа Рон Эванс вышел в открытый космос на расстоянии 318 тысяч километров от Земли. Все предыдущие и последующие подобные выходы совершались на низкой околоземной орбите, где атмосфера, какой бы разреженной она ни была, всё же в тысячу раз плотнее пространства, в котором Эванс провел 45 минут. В дополнение к своему долгому послужному списку, Apollo-17 является символическим связующим звеном между миссиями конца 1960-х годов и новой космической программой США, которая предусматривает возвращение людей на Луну в 2025–2026 годах и, в конечном итоге, создание там постоянной базы.

Эта новая лунная программа названа Artemis, по имени Артемиды, сестры древнегреческого бога Аполлона. При её реализации будут применены в том числе и технологии, разработанные ещё во времена программы Apollo. Они хорошо себя зарекомендовали, однако обойдутся американскому налогоплательщику в десятки миллиардов долларов, поскольку плинируется использовать "одноразовые" ракеты. Для сравнения: космическая технология компании Илона Маска Space X будет стоить не более 100 миллионов долларов за каждый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon, которая может доставить на поверхность Луны экипаж из трех человек и вернуть их на Землю. Даже если расчёты Space X слишком оптимистичны, то всё равно это копейки по сравнению с 93 миллиардами долларов, которые агентство NASA потратит на отправку первых двух астронавтов на Луну.

Программа Artemis пользуется устойчивой поддержкой в Конгрессе как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, ещё и поскольку позволяет создать десятки тысяч рабочих мест. Маск до сих пор воспринимается многими конгрессменами как своего рода авантюрист, на которого нельзя твёрдо полагаться в деле регулярной отправки американских астронавтов на Луну. Пока НАСА потратило более 40 миллиардов долларов, на первый этап новой программы, облёт Луны без экипажа и без высадки на поверхность. В духе современных общественных реалий одним из первых двух астронавтов Artemis почти наверняка станет темнокожая американка. Все астронавты программы Apollo были белыми мужчинами.

Луна не является монополией только одной страны. Китайцы уже третий год колесят на своём луноходе по обратной стороне земного спутника, а индийский космический аппарат в течение нескольких лет облетает Луну по низкой орбите. Именно индийский спутник год назад сделал фотографию Базы Спокойствия, где в 1969 году произвел посадку Apollo-11. На снимке четко видно: всё на Луне осталось нетронутым, ровно так, как оставили место прилунения Армстронг и Олдрин, в том числе и сбитый реактивной струей возвратного модуля американский флаг. На Луне нет атмосферы, поэтому на её поверхности нет движения материалов. Следы миссий Apollo могут остаться нетронутыми тысячи и миллионы лет.

Несколько лет назад в Конгресс США было внесено предложение объявить национальными памятниками те шесть площадок на Луне, где высаживались миссии Apollo, но эта идея не рассматривалось из-за отсутствия правовой базы. Россия сделала заявку на свою лунную базу (самостоятельно или в сотрудничестве с Китаем), однако ввиду драматических событий 2022 года эти планы, скорее всего, окажутся утопией. С другой стороны, намерения администрации США создать постоянную базу на Луне пока тоже всего лишь теория. Осуществление такого проекта возможно, но это дело будущего и оно потребует оптимального стечения политических и бюджетных обстоятельств.

50 лет – это большой срок по меркам человеческой жизни. Фото и видео миссий Apollo находятся в свободном доступе в Интернете, но сегодня воспринимаются скорее как далёкие исторические события, а не как живое повествование о покорении Луны. Старейшина лунных ветеранов Баз Олдрин входит в число стойких противников "повторного открытия" Луны. Зачем тратить огромные ресурсы на повторение того, что уже сделано, считает он? Олдрин – сторонник пилотируемого полёта на Марс. В этом вопросе Маск и Олдрин единодушны, однако новое поколение молодых менеджеров НАСА полно решимости "открыть" свою Луну, даже если придется обойтись без триумфальных парадов, которыми встречали первопроходцев миссий Apollo.

Никола Крастев – болгарский журналист, исследователь космонавтики, живёт в США



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