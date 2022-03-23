"Режим рухнет раньше". Соцсети о новом тюремном сроке Алексея Навального

22 марта Алексея Навального снова судили, на этот раз прямо в колонии, где он отбывает срок. Политика обвинили в присвоении пожертвований, которые ему перечисляли его сторонники, и неуважении к судье, которая вела дело о клевете на ветерана Второй мировой войны – дело, которое на Навального завели уже после того, как он вернулся в Россию, из-за того, что он назвал героев агитационного видеоролика о поправках к Конституции "продажными холуями".

Прокурор запрашивал для Навального 13 лет колонии с ужесточением условий – переводом с общего режима на строгий. В итоге, с учетом предшествующих судимостей и после частичного суммирования сроков по двум статьям, Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Оппозиционер откликнулся на приговор постом в соцсетях.

9 лет строгого режима.

Мой космический полет немного затягивается - корабль попал во временную петлю.

Пришло в голову, что я в этой саге как тот парень из “Интерстеллара”.

Помните, главные герои заходят на станцию, поднявшись с планеты, время на которой течет в несколько раз быстрее. И их встречает чувак с бородой в халате: “Я ждал вас 23 года 4 месяца 8 дней”.

Правда, мысль эту я сразу прогнал. Во-первых, у меня нет ни бороды, ни халата.

Мой космический полет немного затягивается – корабль попал во временную петлю

А во-вторых: ерунда это все. Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто “ждать” ни я, ни мои товарищи не будем.

Как я сказал в “последнем слове”, мы не просто продолжаем работу Фонда борьбы с коррупцией, мы выведем его на новый уровень. Фонд станет глобальной международной организацией. И вы очень нужны нам в ней. Заходите: https://acf.international/

Денежная часть премии имени Сахарова, врученная мне Европейским парламентом, станет первым взносом в этот фонд. Граждане ЕС в лице своих представителей дали мне эту премию за борьбу с коррупцией. Я благодарен и направляю их деньги на продолжение этой борьбы.

Кстати, обратите внимание, что мое “последнее слово” глушили, прерывая трансляцию.

Ну конечно, слова имеют силу. Путин боится правды, я всегда это говорил. Борьба с цензурой, донесение правды до жителей России остались нашим приоритетом.

Лучшая поддержка – это не сочувствие и теплые слова, а действия

Кремль громит медиа, а мы в ответ создаем новые. Я вам 5 марта анонсировал “Популярную политику” - сейчас у нее уже почти миллион подписчиков. Присоединяйтесь - мы вместе сделаем лучшее СМИ России: https://www.youtube.com/channel/UC7Elc-kLydl-NAV4g204pDQ

Я очень благодарен всем за поддержку. И, ребята, хочу сказать: лучшая поддержка и мне, и другим политзэкам - это не сочувствие и теплые слова, а действия. Любая активность против лживого и воровского путинского режима. Любое противодействие этим военным преступникам.

В 2013, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю: не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.

Всех обнимаю и люблю!

Прокомментировала приговор и жена политика Юлия Навальная.

Отсчет нового срока начнется с момента вынесения приговора, то есть с 22 марта 2022 года. Если заключение не прервется раньше, из колонии Навальный выйдет в 2031 году. С осуждением приговора и требованием отпустить оппозиционера выступили многие западные политики, в том числе сенатор США Берни Сандерс, глава МИД Британии Лиз Трасс, а также дипломаты Евросоюза.

"Новый приговор Навальному многое говорит об истинной популярности Путина в России. Если бы он был настолько популярен, ему не пришлось бы держать Навального за решеткой. Все просто", – написал в твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол.

Приговором возмущены не только соратники и сторонники оппозиционера, но и многие из тех, кто в нормальных условиях вел бы с ним споры.

Александр Рыклин

Как же твари тебя боятся!

Сил тебе и стойкости, Леша!

Свободу Навальному!

Наталья Геворкян

9 лет колонии строгого режима. Невиновному, чье имя не умеет выдавить из себя Путин. #Навальный

Владимир Осечкин

Фашизм - когда оппоненту диктатора запрашивают 13 лет колонии, а сообщников диктатора олигархов-миллиардеров это же гособвинение и спецслужбы «крышуют». Когда власть охраняет мафию, власть становится нелегитимной.

Дмитрий Колезев

Все произошедшее с Навальным кажется подготовкой к войне

9 лет колонии строгого режима Навальному. В данном случае строгость режима важнее, чем срок. Сколько сидеть Навальному, точно не знает никто (может, события будут развиваться так, что он выйдет через три месяца, а может, будет сидеть еще лет двадцать). Но вот перевод на строгий режим — это точно жестоко и страшно.

Из сегодняшнего дня все произошедшее с Навальным — попытка убийства и посадка в тюрьму — кажется подготовкой к войне. Может быть, только кажется.

Андрей Лошак

9 лет строго режима. Прости, Алексей, нас грешных. Ты сделал все, что мог, чтобы приблизить прекрасную Россию будущего, ты в нее верил, как верил в русского человека, и эта вера в то, что мы такие же, как европейцы, нам только власть надо поменять, наверное, поражала меня в Навальном больше всего. В 2017-м году я некоторое время ездил за Алексеем по стране и слушал его речи на митингах. Он везде повторял одну и ту же мысль: "Россия не для грустных! Россия - для нормальных, надо только в это поверить". Но Россия не поверила Навальному даже тогда, когда он добровольно принес себя в жертву, чтобы личным примером вдохновить людей на протест. За сон разума и совести россияне теперь будут долго и мучительно расплачиваться. Это не Алексея сегодня приговорили к строгому режиму, а всю страну

Анна Монгайт

Навальному дали 9 лет. Мы ведь знали, что так и будет, когда его задержали на границе, мы знали, что будет срок, обязательно огромный и страшный, чтобы всех нас предупредить. Но казалось, что мы ещё что-то можем, поднять мир, напугать народным бунтом, выторговать его обратно. Но ничего не вышло. У нас ничего не получилось. Нас никто не услышал. На дворе -война. Навальному дали 9 лет. А почти за каждое слово из этого поста можно получить 15 лет. Просто потому что 15 лет теперь можно получить вообще за каждое слово. Неужели наше поколение войдет в историю только тем, что на нем поставили жирную букву Z?!

Владимир Пастухов

Если бы в России сегодня была демократия, то почти наверняка я оказался бы в этой невероятной ситуации политическим оппонентом Навального, а если бы он стал властью, то я, скорее всего, продолжил бы жить в эмиграции. Но сейчас для всех нет более значимой правозащитной задачи в России, чем добиваться освобождения Навального, ставшего символом сопротивления безсудности и безрассудности режима. Такое впечатление, что и войну затеяли отчасти для того, чтобы тихо по-бандитски расправиться с ним, пока льются потоки невинной крови в Украине. О том мы помним, но и о Навальном не надо забывать. Свободу Алексею Навальному.

Виктор Матизен

Очередная судебная инсценировка закончилась. Навальному дали девять лет. Надеюсь, что подлый режим рухнет раньше.

Александр Подрабинек

Приговор Алексею Навальному – не гром среди ясного неба. Ужесточение политических репрессий под покровом войны с Украиной прогнозировалось с самого начала. Так международными преступлениями власть прикрывает персональные преследования. В мирное время за такие выдуманные «преступления» Навальному дали бы, я думаю, не больше пяти, но теперь время военное и дали девять. Хорошо хоть, что в строгом режиме, а не общем. Одна надежда, что диктатура рухнет раньше, чем Навальный отсидит свой срок.

Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева сразу после выхода из колонии после суда задержала полиция.

Дмитрий Гудков

Фашистское государство. 9 лет Навальному – и, чтобы два раза не вставать, задержаны его адвокаты.

Я не знаю, что здесь ещё добавить. Наверно, ничего и не надо.

Страна террористов и заложников.

А срок Навального закончится тогда, когда закончится срок Путина.

Павел Чиков

Задержание адвокатов после оглашения приговора — это особый вид цинизма и унижение профессионального достоинства.



Плохих новостей такое количество, глобальный баланс справедливости настолько нарушен, маятник так далеко качнулся, что хорошие новости неизбежны.

В тот же день адвокатов Навального отпустили. Вероятно, цель задержания была в том, чтобы не дать им прокомментировать суд для прессы.

Борис Овчинников

Прямо сейчас мы можем ответить только не-молчанием. То, как они - эти приспешники в мантиях и формах - боятся внимания, хорошо показывает последняя новость:

"Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева возле колонии задержала полиция, передает наш корреспондент. Их посадили в автозак и увезли"

P.S. адвокатов почти моментально отпустили из полиции - то есть задержали исключительно чтобы помешать общению с журналистами рядом с колонией

Мысль, что оппозиционер наверняка выйдет на свободу раньше, чем через 9 лет, звучит в подавляющем большинстве комментариев.

Александр Невзоров

O Навальном рано лить слезы. Режим скоро рухнет и Алексей будет освобожден. Извинения за «большую судебную ошибку», в течении шести часов ему будет, со слезами на глазах, зачитывать тот же самый состав суда

Екатерина Кадиева

Девять лет Навальному - это очень смешно.

В этом столько самоуверенности! Откуда у них девять лет, о чем все это?

Виталий Манский

Скажите! А кто нибудь дает этому режиму еще 9 лет существования? Это вообще возможно, если это даже не вообразимо! Алексею хочется пожелать сил, хотя сила на самом деле нужна всем нам кто внутри и за пределами. Всем кто в отличии от него на свободе! Ребята! Не спи, замерзнешь!!!

Галина Тимченко

Не будет никаких 9 лет. все закончится сильно скорее. И можем ругаться, честное слово, не буду обижаться. Только держись, пожалуйста. Так же, как и до этого дня. Ну и да, будет свободной.

Иван Бабицкий

Приговор Навальному - это сотрясение воздуха, а не событие.

Мы и так знаем, что до капитуляции режима он на свободу не выйдет, и что до неё не придётся ждать девять лет.

Борис Акунин

Отвратительно лицемерие приговора, вынесенного сегодня Алексею Навальному. Прокурор требовал тринадцать лет, гуманный суд дал девять. На самом деле срок никакого значения не имеет. Ни 13, ни 9 лет этот режим продержаться не может. Процесс был явно затеян, чтобы Алексей стал заключенным строгого режима. Что ж. Сейчас вся Россия превратилась в зону строгого режима, а скоро перейдет и на особый.

Свободу Алексею Навальному. Свободу России.

Илья Яшин

Навальный сегодня получил 9 лет строгого режима. Реальная вина его в том, что демонстративно не боялся эту власть и посмел вернуться после покушения. Действительно отважный человек. Даже враги это признают.

А вот Путина смелым человеком назвать сложно.

Он прячется за толпой телохранителей. Отгораживается длинным столом даже от ближайших соратников. Параноидально боится заговоров. И всеми силами старается спрятать своего главного оппонента подальше, посадить его под замок, выставить вооруженную охрану, отгородиться стенами и колючий проволокой.

Это процесс показал, что король, который так любит строить из себя брутального мачо, — это король голый.

Конечно, 9 лет это жесткий приговор. Насильникам, ворам и убийцам в России зачастую дают меньше. Эта цифра звучит так, будто упала бетонная плита. Но в реальности она ничего не значит, потому что все понимают: Алексей проведет за решеткой ровно тот срок, который Путин просидит в Кремле.

Ну то есть Путин этим приговором отмерил себе еще 12 лет во власти.

Большой вы оптимист, однако, Владимир Владимирович.

Александр Осовцов

Приговор Навальному вообще не имеет никакого значения

Приговор Навальному вообще не имеет никакого значения, как всё, что сейчас в России имитирует продолжение жизни по прежним правилам. Потому что могут быть разные варианты будущего, но настоящее в его базовых параметрах закончилось, этот этап завершён, и этот приговор - как перерыв в чемпионате России по футболу на игры сборных. В сборные поедут только легионеры, совершенно непонятно, кто из них вернётся потом в российские клубы, понятно только одно - сборная России не играет, и когда будет - неизвестно. И будет ли вообще.

Константин Сонин

Очередной приговор Алексею Навальному так же незаконен, как предыдущие "приговоры". Использовать коррупцию в суде, чтобы посадить своих политических оппонентов в тюрьму и удержаться у власти - это, конечно, преступление. Но по сравнению с военными преступлениями Путина и его ближайшего окружения - агрессивной, неспровоцированной войной, ракетными обстрелами жилых кварталов в Киеве, Харькове, Мариуполе, убийством женщин и детей, гибелью украинских и русских солдат - "незаконное удержание власти", конечно, мелочь. Но это так же делает длительность приговора бессмысленным - Навальный выйдет из тюрьмы не через десять лет, а когда в России будет восстановлена государственность, а захватившие власть и незаконно её использующие сядут вместо него.

Аббас Галлямов

Манделе так вообще пожизненное дали, и чего?

Манделе так вообще пожизненное дали, и чего? Потом представители того самого режима, который его посадил, приезжали к нему в тюрьму и уговаривали его оттуда выйти, а он - сидя в этой самой тюрьме - диктовал им свои условия.



А потом, когда всё-таки согласился выйти, развалил этот режим к чёртовой матери.

Прокремлевские комментаторы в один голос утверждают, что к моменту выхода Навального из тюрьмы публика его уже забудет.

Марат Баширов

Навального вычеркнули ещё на 9 лет из политических процессов. С учетом запрета и после освобождения занимать гос/посты - это крах его карьеры в России.

Алексей Чеснаков

В зависимости от ответа на вопрос о политическом будущем Навального сегодняшний приговор разделит аудиторию на три группы.

Самая большая по численности состоит из тех, кому все равно. Им Навальный не интересен.

Самая маленькая — из ненавидящих власть и преданных сторонников Навального. У этой фан-группы прогноз о своем будущем, разумеется, оптимистичный. Для нее Навальный — новый Мандела. Ну или Гавел. Рационально оценивать аргументы этой группы тут бессмысленно. Для значительной части поклонников смысл работы, а то и жизни заключается в в фигуре вождя.

Навальный либо "политический труп", либо о нем можно забыть на долгие-долгие годы

Наконец третья группа — те, кто уверен, что Навальный либо «политический труп», либо о нем можно забыть на долгие-долгие годы.

По-моему, последний вывод выглядит более обоснованно и реалистично. Изменилась среда. Атмосфера сгустилась.

Консервативный тренд. В условиях консолидации вокруг власти оппозиционеры многими прежде нейтральными гражданами эмоционально воспринимаются как предатели.

Рациональное восприятие тоже работает против навальнистов. Для серьезной политической деятельности с расчетом на результат нужна серьезная кадровая и организационная структура. Навальный после возвращения и посадки растерял все подобные ресурсы. Остатки уехали за кордон. И там они вынуждены будут работать в пропагандистском контуре западных институций. С соответствующим имиджем внутри страны.

Самого Навального будут постепенно забывать. Положение такое. Естественное выпадение из повестки. К моменту выхода (если отсидит полный срок) ему будет около 55. Да, не старик. Но не в возрасте персонажа дело. И так небольшой ядерный электорат Навального тоже повзрослеет и неминуемо станет более степенным. Ему будет что терять, и поддерживать радикальную позицию он перестанет.

Но есть и мнение, что события последнего времени превратили Навального в фигуру, которую невозможно забыть или вычеркнуть из политической жизни.

Глеб Павловский

Он неповреждаем ничем, никакими даже собственными заявлениями

Алексей Навальный за год, а особенно за военный месяц отслоился от всех довоенных политических определений. Он превратился в самостоятельную величину, недосягаемую для присоединений и нападок. Он неповреждаем ничем, никакими даже собственными заявлениями. Похоже, теперь он будет всегда. Очень необычный модус русского человека, и не сахаровский, пожалуй

Многие считают, что Навальный может стать президентом обновленной России.

Владимир Кара-Мурза

Алексею Навальному сил, выдержки и скорейшего освобождения.

Формальный срок, конечно, значения не имеет. Он выйдет в тот же день, когда Путин «выйдет» из Кремля.

Причем, с большой долей вероятности, они поменяются местами.

Анатолий Несмиян

Навальный получил 9 лет строгого режима довеском к имеющемуся сроку. Ничего нового: его будут держать до ухода Путина. Чтобы выпустить под крики публики и сразу десантировать в руководящее кресло.



Навальный представлял из себя что-то, имея структуру, наполненную людьми. Единственную, кстати, структуру, на всю страну, не считая сервильных партий, которые на самом деле из себя не представляют вообще ничего.

Важное условие - то, чтобы он банально дожил до нужного момента

Без структуры как политик он никто. Так что его посадка имеет как минимум две цели: держать под рукой до нужного момента и исключить любую, даже минимальную самостоятельнсть, когда этот момент настанет.



Всё достаточно примитивно и просто. Хотя при нынешнем деградировавшем уровне управления и проектирования даже это может быть слишком сложно для знати.



Ну, и, конечно, важным условием является то, чтобы он банально дожил до нужного момента. Это, в общем-то, не гарантировано.

Алексей Федяров

Девять лет строгого режима.

Приговор суровый, столь же неправосудный, как и предыдущие, ожидаемый.

Условия содержания Алексея несильно изменятся. Спецблок он и есть спецблок, общий это режим или строгий.

Это не вполне зона, Алексей не был и не будет полноценно в «обшей массе», слишком влиятелен.

Прогнозировать ничего не буду, это лагерь.

Причем в этот раз лагерь, боюсь, будет далеким.

Одно скажу: нужно выживать.

Каждый день.

Такой горизонт планирования и такая задача. И она для Алексея не из рутинных. Сложнее, прямо скажем, чем у других зэков.

А пока дело команды Навального подхватывают и развивают на Западе, где начали активно искать и имущество богачей из "путинского списка" и накладывать на него аресты.

Екатерина Котрикадзе

И ещё к теме санкций. Цитата от конгрессмена Тома Малиновски из нашего стрима:

«Я внес в американский конгресс законопроект, который позволит нашему правительству физически арестовывать яхты, футбольные команды, виллы, дорогую недвижимость людей, которые находятся под санкциями и использовать доходы от этих богатств на восстановление Украины. Я думаю это то, что Навальный хотел бы увидеть от нас. Это то, о чем он просил нас. И мы наконец начинаем просыпаться и делать это».