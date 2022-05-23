Сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка

Руководство американской сети кофеен Starbuck приняло решение уйти из России. Бренд больше не будет представлен на российском рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

Starbucks продолжит финансово поддерживать почти 2000 своих сотрудников в России. Им обещают выплатить зарплату за шесть месяцев и помочь с трудоустройством.

В марте Starbucks сообщила о приостановке своей деятельности в России. Тогда руководитель компании Кевин Джонсон осудил "ужасное нападение России на Украину" и выразил сочувствие всем пострадавшим. Первая кофейня Starbucks открылась в России в 2007 году. Всего в российскую сеть компании входило 130 кофеен.