Сеть отелей Marriott объявила об уходе из России

Международная гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Причиной остановки деятельности называют санкции, которые были введены Евросоюзом, США и Великобританией в отношении России из-за вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным.

Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей на территории России. Такое же решение приняли сети отелей Hilton и Hyatt.