Сеть отелей Marriott объявила об уходе из России

Международная гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.
Причиной остановки деятельности называют санкции, которые были введены Евросоюзом, США и Великобританией в отношении России из-за вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным.
Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей на территории России. Такое же решение приняли сети отелей Hilton и Hyatt.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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