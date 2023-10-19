Север Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Север Израиля в четверг подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. Всего было выпущено около 30 ракет. По сообщениям израильских СМИ, в городе Кирьят-Шмона неподалёку от границы с Ливаном ракета попала в девятиэтажный жилой дом. Сообщается о двух пострадавших.

Израильские военные сообщили, что ведут ответный огонь.

Ответственность за обстрел взяло на себя ливанское отделение палестинской радикальной группировки ХАМАС. Именно её нападение на Израиль 7 октября, жертвами которого стали более 1400 человек, привело к нынешнему резкому обострению конфликта. ХАМАС контролирует сектор Газа, откуда территория Израиля также регулярно обстреливается. Израиль в свою очередь наносит удары по сектору. По данным палестинской стороны, в Газе число погибших приближается к четырём тысячам.

Юг Ливана контролирует ещё одна радикальная антиизраильская группировка - "Хезболлах". Она также в последние дни регулярно обстреливает Израиль, однако не заявляла о широкомасштабном вступлении в войну. При этом "Хезболлах" заявила, что при израильских обстрелах погибли не менее 13 её членов. Среди израильских военных тоже есть потери. В связи с обострением обстановки в Ливане ряд западных государств, включая США, Великобританию и Германию, призвали своих граждан немедленно покинуть эту страну.

Также в четверг сообщалось о столкновениях в лагере палестинских беженцев Нур Шамс на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные вступили в перестрелку с вооружёнными людьми - по ряду сообщений, речь также идёт о боевиках ХАМАС. По данным палестинского Красного полумесяца, были убиты восемь палестинцев, не уточняется, идёт ли речь и бойцах вооружённых группировок или мирных людях.