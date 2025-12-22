Север.Реалии: число дел о донатах ФБК с начала войны выросло в 60 раз

В 2025 году в суды России поступили как минимум 90 дел о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). С начала войны их число выросло более чем в 60 раз, выяснили Север.Реалии.

За 2025 год российские суды рассмотрели как минимум 79 дел о донатах Фонду борьбы с коррупцией, который власти считают экстремистской организацией, подсчитали Север.Реалии. Не менее 11 дел по состоянию на 15 декабря ещё находятся на стадии судебного рассмотрения.

"Медиазона" подсчитывала, что в 2022 году в суды поступили два дела о донатах ФБК, в 2023-м – четыре, в 2024-м – уже 27. С учётом этих цифр и данных Север.Реалии, с начала войны суды в России поступили не менее 123 дел о пожертвованиях ФБК. За последний год их количество увеличилось в четыре с половиной раза, а с начала войны – в 61,5 раз.

За 2025 год преследованию за донаты ФБК подверглись 96 человек. Из 79 приговоров имена обвиняемых были известны в 57 случаях, в остальных - информация была скрыта.

Это минимальная оценка, так как правоохранительные органы не публиковали статистики о количестве дел, а на сайтах судов не отражается информация о возбуждении дела.

В половине дел Север.Реалии не удалось узнать меру пресечения (44). В тех, где она известна, суды чаще всего назначают обвиняемым запрет определенных действий, подписку о невыезде или домашний арест. Север.Реалии обнаружили только 15 решений суда, где человека отправили в СИЗО, в четырех случаях арест был заочным.

Самое частое наказание – это штраф или условный срок. В 37 уголовных делах суды приговорили обвиняемых к штрафам от 120 до 500 тысяч рублей, в 13 – к условному наказанию длительностью три-четыре года, в трёх – к принудительным работам. Сумма донатов, которые, по версии следствия, отправляли обвиняемые – от 100 рублей до 14 тысяч рублей.

В одном из дел обвиняемому – 69-летнему пенсионеру Андрею Кужелеву - обвинение запросило штраф в 12 миллионов рублей за перевод 13 тысяч рублей ФБК. Суд с такой суммой не согласился и назначил штраф в 500 тысяч рублей.

В восьми случаях суды назначили реальные сроки – от трёх месяцев до пяти лет. Два реальных срока были назначены заочно – журналисту Карену Шаиняну и активисту Константину Котову. В остальных случаях приговор неизвестен.

Один приговор выделен особо. Сотрудника "Почты России" из Вологды Владимира Скворцова суд приговорил к 12 годам заключения. Ему вменяли донаты ФБК и сотрудничество с "Легионом Свобода России". Для вынесения приговора понадобились всего два судебных заседания.