Северная Корея сообщила о втором испытании гиперзвуковой ракеты

Информационное северокорейское агентство ЦТАК в четверг подтвердило данные о проведённом страной днём ранее ракетном запуске.

По сведениям Пхеньяна, 5 января была успешно испытана гиперзвуковая ракета, которая пролетела около 700 км и поразила заданную цель. Это уже второй осуществлённый КНДР тест гиперзвуковой ракеты с сентября прошлого года.

В среду южнокорейские и японские военные сообщили, что зафиксировали пуск ракеты, упавшей в Японское море. Но деталей не приводилось.

Гиперзвуковое оружие считается следующим поколением вооружений, и многие крупные военные державы, включая США, Россию и Китай, проводят его испытания. Такие ракеты считаются более быстрыми и манёвренными, нежели баллистические ракеты, что затрудняет их обнаружение существующими системами противоракетной обороны.

Госдепартамент США заявил, что пуск, произведённый 5 января, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних с Северной Кореей стран, так и для всего международного сообщества.

Пхеньян продолжает испытания на фоне приостановленного переговорного процесса, ставящего целью убедить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ .

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не раз подчёркивала, что открыта для возобновления дипломатических усилий "в любое время" и без всяких предварительных условий. Но Пхеньян до сих пор подобные предложения отвергал, настаивая на отмене международных санкций.