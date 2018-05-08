Генпрокурор Нью-Йорка стал объектом сексуального скандала

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман неожиданно ушел в отставку в понедельник вечером после появления статьи в журнале New Yorker, в которой несколько женщин обвинили его в физическом насилии.

Четверо женщин в интервью журналу рассказали о том, что Шнейдерман вел себя крайне агрессивно во время интимной близости, нанес им побои, которые потребовали врачебного вмешательства. Сразу после появления статьи губернатор штата Эндрю Куомо призвал генпрокурора уйти в отставку.

В своем заявлении Шнейдерман называет эти утверждения «серьезными обвинениями, которые я оспариваю». Тем не менее. По его словам, они не позволяют ему быть эффективным руководителем прокуратуры.

Член Демократической партии Эрик Шнейдерман был одним из видных активистов движения MeToo, поддерживающего женщин, ставших объектом сексуального насилия и домогательств. Именно он вчинил иск компании продюсера Харви Вайнштейна, который стал первым из видных голливудских деятелей стал объектом многочисленных обвинений в домогательствах. В последние годы Шнейдерман был одним из активных борцов с домашним насилием. В качестве члена нью-йоркской легислатуры он внес законопроект, признававший уголовным преступлением намеренное удушение, приводящее к бессознательному состоянию. Национальная организация в защиту женщин поддержала его на выборах прокурора штата за «не имеющих себе равных усилия в поддержку женщин, ставших жертвой домашнего насилия».

К отставке Шнейдермана призвали несколько видных политиков-демократов. Республиканцы, упрекнули его в ханжестве и отметили близость бывшего генерального прокурора Нью-Йорка с ведущими демократами.