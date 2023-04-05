Сейм Латвии одобрил возвращение к призыву в армию

Сейм Латвии одобрил законопроект о Службе государственной обороны, который возвращает в стране призыв на срочную военную службу, отменённый вскоре после вступления Латвии в НАТО, в 2007 году.

Служба государственной обороны, согласно закону, может быть двух видов - непосредственно военная служба и альтернативная гражданская. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Студентам, а также ещё ряду категорий граждан, положена отсрочка. Первый призыв начнётся уже весной нынешнего года, однако он будет добровольным - предполагается призвать 300 человек. С 1 января 2024 года призыв будет обязательным.

Срок службы составит 11 месяцев. За уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность.

С 2007 года в стране была только профессиональная армия. Планы вернуть службу по призыву появились после начала полномасштабного российского кторждения в Украину в прошлом году. Предыдуший созыв Сейма не успел принять законопроект, его одобрили законодатели уже нового созыва, где большинство, как и в прошлом созыве, принадлежит сторонникам жёсткой линии по отношению к России и укрепления безопасности страны.