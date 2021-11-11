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Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевских ленточек

Сейм Латвии запретил использование в стране георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, включая развлекательные и праздничные. В четверг соответствующие поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах прошли третье, окончательное чтение.

Накануне голосования один из депутатов Сейма, Николай Кабанов, предложил исключить из запрета памятные мероприятия в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне. Однако парламентская комиссия по общественным делам и правам человека, выслушав представителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, отклонила это предложение.

Запрет на публичное использование георгиевской ленточки мотивирован тем, что она является одним из символов тоталитарной идеологии России в отношении республик бывшего СССР. По мнению большинства депутатов Сейма, принятые поправки ограничат подобные идеологические проявления.

В настоящее время в Латвии запрещено публичное использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и его республик - за исключением случаев, когда это не связано с прославлением советского режима или оправданием совершенных им преступлений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятые парламентом Латвии поправки, назвала действия властей страны "реинкарнацией фашизма".

  • В России георгиевская ленточка много лет является одним из главных символов празднования победы в Великой Отечественной войне. В 2014-м году лента стала символом так называемой "Русской весны" - пропагандистской кампании, сопровождавшей аннексию Крыма и оказывавшей поддержку сепаратистским движениям на востоке Украины.

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