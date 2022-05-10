Сейм Литвы назвал Россию террористическим государством

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

В документе говорится, что российские военные "сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок". Также литовский парламент признал войну России против Украины геноцидом украинского народа.

Сейм призвал ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией в Украине.

Депутаты литовского парламента также предложили создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против Украины.

Ранее парламенты Канады, Латвии и Эстонии признали действия России в Украине геноцидом.