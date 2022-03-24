Сейм Польши назвал Владимира Путина военным преступником

Нижняя палата польского парламента, Сейм, в своей резолюции назвала Владимира Путина военным преступником. Документ был принят в упрощённом порядке голосования в среду, 23 марта.
В резолюции говорится, что Владимир Путин является военным преступником на основе "общедоступных доказательств". У польского парламента нет судебной власти, он не может выносить решения, как это сделал бы суд.
Сейм заявил, что на территории Украины происходят акты насилия, военные преступления, преступления человечности, систематические нарушения прав человека и геноцид. Ответственность за это возлагается на российскую армию, её военачальников и Путина, которому они подчиняются.
- Ранее несколько стран Евросоюза начали расследование возможных военных преступлений на территории Украины. Российскую армию обвиняют, в частности, в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Военные заявляют, что не делают этого, а в случаях, когда атака всё-таки совершена, в гражданском объекте или у него находились позиции украинской армии.
- 17 марта военным преступником Путина назвал президент США Джо Байден. В Кремле в ответ заявили, что считают непростительной такую риторику от главы государства, "от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
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