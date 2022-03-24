Сейм Польши назвал Владимира Путина военным преступником

Нижняя палата польского парламента, Сейм, в своей резолюции назвала Владимира Путина военным преступником. Документ был принят в упрощённом порядке голосования в среду, 23 марта.

В резолюции говорится, что Владимир Путин является военным преступником на основе "общедоступных доказательств". У польского парламента нет судебной власти, он не может выносить решения, как это сделал бы суд.

Сейм заявил, что на территории Украины происходят акты насилия, военные преступления, преступления человечности, систематические нарушения прав человека и геноцид. Ответственность за это возлагается на российскую армию, её военачальников и Путина, которому они подчиняются.