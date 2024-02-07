СФ одобрил конфискацию имущества по ряду политических статей

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о конфискации имущества у осуждённых по ряду статей, по которым подвергаются уголовному преследованию в том числе противники вторжения в Украину. Сообщается, что решение принято без голосов против - как и в Госдуме, которая одобрила законопроект на прошлой неделе. Документ вступит в силу, когда его подпишет президент Владимир Путин.

В законопроекте перечисляются несколько статей. Среди них распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирство, неисполнение приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства". Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.

Также законопроект предусматривает лишение осуждённых по указанным статьям почётных званий.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, – лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".

Ранее в том же духе высказался депутат от ЛДПР Андрей Луговой. "Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака", – объяснил он смысл законопроекта.

При этом Уголовный кодекс предусматривает, что конфисковано может быть только имущество, полученное в результате совершения преступления или используемое для его совершения.