"Шакалий вой". Блогеры о призывах признать Аллу Пугачеву "иноагентом"

Аллу Пугачеву могут признать "иноагентом". Генеральная прокуратура послала в Минюст РФ соответствующий запрос, сообщил Виталий Бородин, по чьему обращению и был запущен этот процесс. "Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца", - написал Бородин в Телеграме.

Комментаторы предполагают, что присвоение статуса могут приурочить к 75-летию певицы - ее день рождения, 12 апреля, в этом году придется на пятницу, день недели, когда Минюст традиционно публикует новые списки "врагов народа".

У Виталия Бородина сложилась репутация одного из главных доносчиков страны: он писал доносы на Лию Ахеджакову, Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Лайму Вайкуле, Данилу Козловского и других известных деятелей культуры. В соцсетях увлеченно наблюдают за его борьбой с прославленной певицей. Большинство комментаторов ставят на Пугачеву.

Андрей Десницкий

Вот живешь ты, живешь и не можешь никак прославиться.

А потом к тебе приходит Вдохновение. Идея. Муза!

Ты бежишь к столу и водишь пером... ну то есть чпокаешь по клавиатуре... вот же оно, бессмертие! Вот она, слава в веках! Вот оно, главное свершение твоей жизни!

Во всех учебниках истории пропишут, и дети будут в школе заучивать: "Алла Пугачева была признана иноагентом по доносу N.N."

Александр Кынев

Если бы власти реагировала на все доносы, иноагентов давно были бы десятки тысяч

Олег Шевцов

Пугачёву? Иноагентом?

Она НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР! Реально народная. Пережила 5 Генсеков и 2 президентов, переживет и Путина. А этот- Бородин.. кто такой? Известен только как кляузник и доносчик.

Алексей Чудочкин

Что-то мне кажется что если тронуть Пугачеву - плохо будет. Не Пугачевой.

Михаил Шевелев

Есть действия, последствия которых можно предсказать со стопроцентной уверенностью. Поэтому мое глубокое уважение тем, кто готов развязать войну против А.Б. Пугачевой. Вы отчаянной храбрости люди, вы будете жить в памяти многих поколений. Тарантино воспоет ваш подвиг в фильме «Бесстрашные у*бки», а Церетели – в скульптурной композиции «А.Б. Пугачева разрывает пасть дегенератам» (мрамор, гранит, дегенераты, московский бюджет).

Станислав Белковский

Наш прогноз: А. Б. Пугачёву всё же не объявят иноАгентом.

Потому что она - несмотря ни на что - знаковая фигура для нескольких поколений (не)дорогих россиян. Особенно не очень молодых, чей расцвет пришёлся на последнюю четверть XX века.

В этом смысле назначить Аллу Борисовну иноАгентом - всё равно, что вынести В. И. Ленина из Мавзолея.

В. В. Путин сильно не любит тов. Ленина. Но не похоронит его. Чтобы не травмировать тех (относительно) многих, для кого Ленин свят. Или, по крайней мере, позитивен. А ещё важнее - не десакрализовать ненароком / по неосторожности советский период российской истории. Потому что для г-на Путина преемственность истории очень и отдельно важна.

С г-жой Пугачёвой - почти то же самое.

С точки зрения РФ-президента, АБП наказана уж тем, что утратила статус всенародного кумира и принуждена жить как простое частное лицо вдали от Родины. Как Ленин наказан тем, что его партия в РФ полностью разгромлена и маргинализирована.

Впрочем, (по)смотрим. Всякое может быть и случиться.

В провластных каналах Пугачеву критикуют уже давно - с тех самых пор, как она поддержала своего мужа Максима Галкина после того, как его признали "иноагентом". "Патриоты" уже потирают руки.

Борис Рожин

Сообщают, что начата процедура признания Пугачевой иностранным агентом. 2 года ждали чего-то...

Юрий Баранчик

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны. Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы. Галкин мало кому интересен, а вот падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный.

Что считать полным разгромом врага в этом плане, вопрос, конечно, дискуссионный. Но тенденция, однозначно, позитивная.

После трагедии в "Крокусе" певица столкнулась с новой волной критики: "патриоты" упрекали ее в том, что она не откликнулась на теракт в соцсетях. "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram", - написала впоследствии Пугачева в ответ на претензии, чем еще больше разозлила "патриотическую общественность".

Наталия Осс

«Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграмме»

Кто из нас сказал бы такое близкому человеку в горе? Кто из нас сказал бы такое чужому человеку, оплакивающему близкого?

Эта фраза - даже не скрытая, а открытая агрессия.

На этой фразе и проходит красная линия. Отношения народа с Пугачевой разорваны окончательно.

Пишу - и понимаю, что абсолютно не волнуюсь по этому поводу. Слова складываются, а в сердце нет обиды. Равнодушие и недоумение. Сказала бы - презрение, но Господь не велит презирать. К тому же, это слишком сильное чувство.

Пугачева его не заслужила.

Пустая женщина.

Егор Холмогоров

Вот это "бог должен быть в душе" - это классическая отмазка атеистов, подтверждающая, что как они в Бога не верят, так и у Пугачихи скорби никакой.

В общем это не соболезнования, а их полная противоположность. Плевок в российское общество.

Ранее Пугачева вызвала на себя гнев "патриотов" тем, что оставила комментарий "Прости!" под видеопостом, который опубликовала певица Манижа. Манижа поделилась опасениями, что после теракта в "Крокусе" таджикские мигранты в России могут столкнуться с проявлениями ксенофобии.

СОЛОВЬЁВ!

Манижа считает, что теперь все таджики якобы подвергнутся травле в России. При этом, ни об одном подобном случае на сегодняшний день не известно.

Мелкий эстрадный деятель написала под ее постом «Прости!!!». При этом, скорби, сострадания, слов для поддержки людей, пострадавших от теракта, ни одна ни другая не нашли.

Сергей Мардан

Таджикская певица Манижа (в 2021 году успела мультикуртурно представить нашу страну на Евровидении) размазывая слёзы записала обращение про плов, бабушку и уши таджикских ван гогов. Опасается, что теперь её соплеменников таджиков начнут повсеместно притеснять.

Ни одного сочувственного слова в адрес жертв террористов Манижа выдавить из себя не смогла.

В комментарии пришла певица из Хайфы Пугачёва и написала ёмкое «Прости!!!». Извинилась от имени русского народа за моральные переживания таджикских парней. Авторитетно поддержала таджикский BLM.

Сама Алла Борисовна тоже упорно молчит о теракте в «Крокусе». Видимо, не может подобрать нужных слов. Но на «притесняемых» таджиков их быстро нашла. Такие приоритеты у человека. Никакой эмпатии к русским.

Как далеко все они отстоят от народа. И всегда отстояли.

Не признание или признание Пугачёвой иноагентом будет показательным событием. Не должно быть такого, что кто-то более статусный может позволять себе безнаказанно плевать в русский народ.

Выпускайте Кракена

Мерзкий слюнообмен произошёл между певичками ртом, которые сбежали из России.

Таджичка Манижа, когда-то даже представлявшая нашу страну на Евровидении, выплеснулась слезливым обращением, в котором абсолютно проигнорировала полторы сотни жертв, погибших от рук террористов, зато очень расстроилась отрезанному уху одного из ублюдков.

Тут же на авансцену выскочила Пугачева, которая попросила у неё прощения. И если с первой уже давно всё понятно, то вторая подтвердила, что статус иноагента ей просто необходим.

Елена Ямпольская

Реестр иноагентов — полномочие Минюста, и этот аспект я обсуждать не буду.

А вот первое место на конкурсе людей, про…игравших свою жизнь, присуждено давно и безоговорочно. С огромным отрывом.

К Маниже#дым пожиже#труба пониже вопросов нет. Поскольку она никто.

VeZpa.Media

Пугачева окончательно превратилась в нежить. Как снаружи, так и в душе.

Егор Холмогоров

"Эпоха Пугачёвой" в нашей культуре и общественной жизни должна закончиться.

В свое время эта эпоха началась с разрушения классических идеалов высокой позднесоветской культуры, которая, пусть и была во многом атеистической, ориентировалась на высочашие образцы классицизма. На смену этими идеалам ворвавшаяся на эстраду Пугачёва принесла под личиной мнимой "искренности" натуральные пошлость и вульгарность в сочетании с самодовольством попсеров, которые начали считать себя элитой.

Этой атмосферой "пугачёвский бунт" начал заражать общество уже в 1970-е, а к кризису советской системы именно попсовая аристократия помойки заняла в общественном сознании место "наверху" и тем самым окончательно разрушила представления людей о нормальном общественном порядке. Атмосферу бандосов в малиновых пиджаках и проституток, в которую мы погрузились в девяностые, во многом запрограммировала именно "Пугачиха".

Русское будущее

Да нет никакой Аллы Пугачевой уже. Была, да сплыла. Хорошо, что была. Жаль, что кончилась. Абсолютно [плевать], что там эта гражданка Израиля с претензией на образец морали вещает.

Эти претензии не находят понимания даже у некоторых провластных авторов.

Героиня Татлера

Вот будет номер, если в решении о признании Аллы Пугачевой иноагентом решающую роль сыграет ОТСУТСТВИЕ некоего поста в запрещенной в России соцсети 🤯

Очень, очень странный мир.

Сергей Марков

Пугачёва делала выбор между миллионами своих поклонников и своей недвижимостью в странах Запада. В пользу недвижимости. И поэтому поддержала Запад.

Конечно, она предала миллионы своих поклонников тем, что отказалась быть с народом России в годину трудных испытаний, когда Запад ведёт гибридную войну против России. И не она одна.

Поэтому отторжение Пугачёвой это морально правильная реакция общества.

Но в случае с терактом в Крокусе ничего такого плохого она не сделала, - не надо придираться и разводить "зраду " в духе сумасшедших антирусских якобы украинцев.

Пугачева выразила уже соболезнования жертвам теракта в Крокусе. Более того, фонд Пугачевой начал программу оказания психологической помощи с помощью профессиональных психологов семьям жертв теракта. Поэтому не надо видеть плохое там, где его нет. А что Пугачёва извинилась перед Манижей за страхи таджиков, это нормально. Таджики сейчас реально боятся. Да вот и власти России говорят: не вымещайте свой страх и гнев на ни в чем не повинных таджиках. Так что Пугачева наконец начала что то делать по рекомендации российских властей. Не время её ругать.

Защищают Пугачеву и в оппозиционных блогах.

Владимир Серебровский

Жизнь, конечно, меня никак не готовила к тому, чтобы восхищаться Пугачёвой.

Анатолий Несмиян

Пугачёва - не червонец, поэтому не обязана нравиться. Ни она, ни её творчество. Я, к примеру, точно никогда не был его поклонником. Просто «не заходило».

Другой вопрос, что в основе её творчества лежит несомненный талант. А потому нынешний шакалий вой вокруг неё - это буквально классика жанра: радостная свора людей, не представляющих из себя вообще ничего, но зато получивших возможность стаей напасть на талантливого человека.

Песков заявил, что не слышал о планах признать Пугачеву иноагентом - впрочем, если верить заявлениям кремлевского пресс-секретаря, он часто узнает новости последним. Если Пугачевой все же присвоят этот статус, относиться к нему как к почетному начнут не только в оппозиционных кругах, пишут комментаторы.

Кирилл Шулика

...Главный вопрос, сколько людей, особенно из эмиграции захотят оказаться в одном списке пусть и иноагентов с Земфирой, БГ, Макаревичем, Муратовым. Если еще и Пугачева будет, то для многих оно станет главным достижением в жизни.