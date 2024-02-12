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Шаман Габышев останется в психбольнице специального типа

Шаман Александр Габышев с адвокатом Алексеем Прянишниковым
Шаман Александр Габышев с адвокатом Алексеем Прянишниковым

Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты на отказ районного суда в переводе якутского шамана Александра Габышева на более мягкое лечение - в психиатрическую больницу общего типа. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.

В декабре районный суд продлил ещё на полгода принудительное лечение шамана в стационаре специализированного типа в Уссурийске. Защита решила обжаловать судебное решение.

По словам Прянишникова, руководство стационара в Уссурийске поддержало жалобу о переводе Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Ранее суд трижды отказывал в переводе Александра Габышева на более мягкий тип лечения. Адвокат заявил о намерении обратиться в кассационный суд.

  • Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". По пути к нему присоединялись люди. Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
  • Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
  • В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу специального типа. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
  • В апреле 2022 года Александра Габышева перевели из новосибирской психбольницы в Уссурийск.
  • Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводили пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил Габышева в списки политзаключенных. "Международная Амнистия" признала его узником совести.

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