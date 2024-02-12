Шаман Габышев останется в психбольнице специального типа

Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты на отказ районного суда в переводе якутского шамана Александра Габышева на более мягкое лечение - в психиатрическую больницу общего типа. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.

В декабре районный суд продлил ещё на полгода принудительное лечение шамана в стационаре специализированного типа в Уссурийске. Защита решила обжаловать судебное решение.

По словам Прянишникова, руководство стационара в Уссурийске поддержало жалобу о переводе Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Ранее суд трижды отказывал в переводе Александра Габышева на более мягкий тип лечения. Адвокат заявил о намерении обратиться в кассационный суд.