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Шаман Габышев: "Отношение к Путину не изменилось"

Александр Габышев в психдиспансере в Якутии

Отношение якутского шамана Александра Габышева к президенту Владимиру Путину не изменилось с того времени, как он организовал поход на Кремль с целью "изгнать Путина". Об этом сам Габышев, который находится на принудительном лечении в новосибирской больнице, написал в интервью изданию Znak.com.

По словам Габышева, он считает свое дело политическим. В больнице к шаману, по его словам, относятся с уважением из-за его высокой медийности. По его словам, в свободное время он пишет письма и читает Стивена Кинга, Рекса Стаута, Конан Дойля.

Шамана содержат в "режимных условиях". Как уточнил адвокат Алексей Прянишников, каждые полгода врачебная комиссия и суд решают, необходимо ли продлить принудительное лечение. У Габышева первый шестимесячный срок лечения истекает 26 января 2022 года.

  • Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Ранее Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
  • Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе, поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
  • В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.

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