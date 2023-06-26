Шамана Габышева переводят в Якутск на более мягкое лечение

Шаман Александр Габышев продолжит принудительное лечение в якутском психоневрологическом диспансере, куда его переведут из психбольницы специального типа в Уссурийске. Об этом сообщает адвокат Габышева Алексей Прянишников со ссылкой на решений Уссурийского районного суда.

По словам Прянишникова, Габышев будет находиться на более мягком типе лечения в психиатрическом стационаре общего типа. За два года Габышев сменит второй стационар, хотя обычно пациенты проходят каждый уровень лечения по 2-3 года, отметил юрист. При этом преследования шамана начались с якутского диспансера, где признали "невменяемым" и "лечили" галоперидолом, написал Алексей Прянишников.