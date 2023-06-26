Шамана Габышева переводят в Якутск на более мягкое лечение

Шаман Александр Габышев продолжит принудительное лечение в якутском психоневрологическом диспансере, куда его переведут из психбольницы специального типа в Уссурийске. Об этом сообщает адвокат Габышева Алексей Прянишников со ссылкой на решений Уссурийского районного суда.
По словам Прянишникова, Габышев будет находиться на более мягком типе лечения в психиатрическом стационаре общего типа. За два года Габышев сменит второй стационар, хотя обычно пациенты проходят каждый уровень лечения по 2-3 года, отметил юрист. При этом преследования шамана начались с якутского диспансера, где признали "невменяемым" и "лечили" галоперидолом, написал Алексей Прянишников.
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". По пути к нему присоединялись люди. Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
- Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- В апреле 2022 года Александра Габышева перевели из новосибирской психбольницы в Уссурийск.
- Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводили пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил Габышева в списки политзаключенных.
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