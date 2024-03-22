"Шанель" сокращает число магазинов в России из-за санкций

Французская компания Chanel, заявившая о приостановке своей деятельности, но официально не покидавшая Россию после начала войны в Украине, начала отказываться от аренды помещений, где расположены бутики бренда. Об этом "Коммерсанту" рассказали три источника на рынке недвижимости. В Chanel не ответили на запрос издания.

Два года назад у Chanel в России было 17 бутиков, в основном в Москве. Сейчас на сайте бренда отсутствуют не менее пяти из них. Так, в торговом центре "Афимолл" изданию подтвердили, что Chanel расторгла договор аренды на условиях, "являющихся конфиденциальной информацией". По словам двух собеседников издания, компания также обсуждает вопрос отказа от площадей в бизнес-центре "Женевский дом" в Москве, где расположен флагманский магазин бренда. Источник "Коммерсанта" на рынке недвижимости Санкт-Петербурга рассказал, что у одной из точек бренда в городе заканчивается договор, который вряд ли будет продлен.

По такому пути пойдут и другие люксовые бренды, считают эксперты, поскольку у продавцов нет понимания, будут ли сняты западные санкции на ввоз в Россию одежды и аксессуаров дороже 300 евро.

C конца февраля 2022 года из России ушли компании люкс-индустрии Hermès, LVMH, куда входят Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy, а также Kering, Burberry и другие.

Выручка ООО "Шанель" в 2022 году сократилась почти на 76%, до четырёх с половиной миллиардов рублей, а чистый убыток составил около двух миллиардов рублей.