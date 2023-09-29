"Шеф не оценит". Отклики на статью Владислава Суркова "Рождение Севера"

Бывший помощник Путина Владислав Сурков, курировавший сепаратистов Донбасса, в последние годы всплывает в публичном пространстве редко, но тем больше интереса вызывает каждое его явление народу. Последняя колонка Суркова "Рождение Севера", опубликованная на провоенном сайте "Актуальные комментарии", вызвала в соцсетях живое обсуждение.

Если продраться через заросли авторского красноречия, суть текста сводится к тому, что рано или поздно Россия станет участницей "большого северного союза", в который войдут в том числе США и страны Западной Европы.

Наталья Геворкян

Откопали стюардессу

Сурков: "На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере.

Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века и уйдет еще немало десятилетий.

Да, нескоро. Да — «не в нашу смену». Шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда наш Президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Предложение было отклонено. Скорее всего, из-за страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на «младших» членов альянса.

Дважды такие предложения не делаются. США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. ЕС пока не самостоятелен, оставаясь расширенной версией Бизонии.

Путь американцев и европейцев от паранойи к метанойе долог и извилист, нескоро они дозреют до правильного мира. Но нескоро не значит никогда.

Великий Север не утопия и не дистопия, он не будет ни идиллией, ни мрачным местом. Будет полон противоречий — и при этом одержим объединяющей идеей коллективного лидерства".

Елена Иваницкая

Верная половина текста посвящена португальскому королю Мануэлу, Васко да Гаме и поискам царства пресвитера Иоанна («попа Ивана», как говорится в тексте). Наконец, автор добирается до аналогий с современностью и уверяет, что «геополитическая галлюцинация» наподобие несуществующего царства попа Ивана – это «движущая сила любой большой игры». Геополитической, конечно.

Вон какие слова он знает. Не то что вы, дураки. Солидер! Надо понимать...

На этом месте автор воспаряет к проблемам «человеческого мышления» и опять поминает Васко да Гаму.

-- «Человеческое мышление как таковое воспринимает реальность не в чистом виде, но всегда как реальность дополненную. Дополненную тем, что нереально. Вымысел работает как катализатор действия»

-- «В нынешнем переделе мира геополитические галлюцинации играют не меньшую роль, чем в эпоху Васко да Гамы»

Мануэл с Иваном плюс «ошибки разума» -- это уже четыре пятых всего текста. И только в самом конце автор высказался о том, что в методичке велено считать сутью:

-- «Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата»

Что такое «солидер», неизвестно. Ну, показатель интеллектуализма автора. Вон какие слова он знает. Не то что вы, дураки. Солидер! Надопонимать...

Несмотря на Мануэла и солидера, очевидна «поперечность» текста по отношению к темам о многополярности, не-западе, юге и мировом большинстве.

Запад, оказывается, не гибнет, не доживает последние дни, не погряз в античеловеческих пороках, не каннибал, не антихрист и не сатана, а наш будущий союзник. Именно он, а не Глобальный Юг.

И Ната, оказывается, не исчадие ада, а первый очерк Великого Севера:

-- «Шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда наш Президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Предложение было отклонено. Скорее всего, из-за страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на "младших" членов альянса»

Василина Орлова

Бывают лидеры и не лидеры. Совсем Сурков мышей не ловит

А что такое "солидер"? Солитер знаю, червь такой длинный или карточная игра. А солидеров никаких не бывает. Бывают лидеры и не лидеры. Совсем Сурков мышей не ловит.

Впрочем, что говорить о государстве, в котором основное производство смыслов -- на каких-то запропастившихся на годы сурковых в отставке.

Мыслитель Сурков. Как говорится, каких ещё сурков?

Анна Федорова

Про что текст? Текст про то, что старые враги когда-нибудь помирятся, потому что у них общий цивилизационный базис и общая судьба. Так автор думает про Глобальный Север.

Есть еще зловещий Глобальный Юг (сами посудите, что можно оттуда ждать хорошего!), но про него ничего не сказано, увы. Наверное, там люди с песьими головами.

А Россия, пишет Сурков, «будет выступать как со-лидер глобального триумвирата». От слова «со-лидер» я нервно хихикнула, потому что сразу вспомнила Ефима Островского, который тоже очень любил такие словесные конструкции.

Но дальше мне стало интересно, а зачем это все. То есть к какой цели, к какому образу мира будет стремиться Великий Север, «одержимый объединяющей идеей коллективного лидерства»?

Но к сожалению, про это Сурков ничего не сказал.

А еще непонятно, почему до этого Великий Север веками внутри себя воевал, а в будущем все возьмутся за руки.

Ну да ладно.

Возможно, текст просто несет одну мысль: ни один конфликт не вечен. Ну, и правда так.

Некоторые "патриоты" критикуют статью Суркова за то, что он не учитывает возможной угрозы "Великому Северу" со стороны Китая.

Борис Межуев

Наша элита вполне готова обменять войну с Украиной на войну с Китаем

Восторги перед статьей Владислава Юрьевича доказывают, что наша элита вполне готова обменять войну с Украиной на войну с Китаем. Собственно, это было очевидно с самого начала. Как сказал мне один Z-патриот, элиты никогда не примут Ваш изоляционизм: похищение Европы здесь в генном коде. Мутации не подлежит. Я все же надеюсь, что в России есть партия разума.

Максим Шевченко

Сурков принципиально игнорирует Китай в своей «тройке Севера»: США, Европа, Россия.

Его статья это манифест антикитайской, прозападной партии элит, которые его устами посылают БРИКСу и всем проектам «дедолларизации» и «девестернизации» мирового пространства, на которые надеются Путин и Патрушев, большой кукиш.

Это смело.

России нужен свой патриотический и социальный проект XXI века, который будет иным по отношению к обеим векторам.

Ждем мальчика из Гори, короче.

Z-авторов колонка Суркова откровенно возмутила - они видят в ней намек на грядущий "договорняк" с Западом и Украиной.

Аким Апачев

Владислав Сурков написал новую статью. Признаюсь, раньше читал их с удовольствием, открывал всегда для себя новые смыслы, смотрел на многие вещи под новым углом. А тут вот тебе. Сломался что-ли Владислав Юрьевич? Если так, то можно его еще починить, или процесс необратим?

Да, поздний Дубовицкий все более похож на позднего Стрелкова. Или это один и тот же персонаж?

Спасибо, Владислав Юрьевич, за наше счастливое детство и за Новороссию. Дальше мы сами как нибудь.

Сергей Колясников

Потянуло могилой и Минскими соглашениями

Потянуло могилой и Минскими соглашениями. Особенно свежа идея объединения России с США и Европой, которые нас ненавидят столетиями.

Сурков - бывший спецпредставитель президента России по Украине, участник переговоров «Нормандской четвёрки» по вопросам исполнения Минских соглашений, и переговоров с США. Ранее Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

Слышите Суркова - просто плюйте на звук. Просрал и продал всё, до чего дотянулся.

ЗеРада

Итак Сурков в отличии от остальной российской элиты (которая говорит, что у них война с Западом, но прекрасно торгует с этим Западом ураном, титаном, отправляет жен и детей в Европу и главное - не выходит из Бреттон-Вудской системы) лицемерит меньше и больше называет вещи своими именами, предрекая России место в Западной цивилизации. Он это делает с оговорками на текущую ситуацию и нарочито безусловную веру в победу в войне, но тем не менее, это идет в полнейший разрез с публичной «генеральной линией».

Таким образом, он доказывает то, о чем мы писали: в среде российской элиты, не смотря ни на что, достаточно сильны прозападные настроения. Именно поэтому Москва не рвёт связи с Западом, а лишь огрызается в ответ и то несоразмерно, мягко рефлексирует, чтобы не разорвать нити окончательно.

Такая позиция полностью объясняет его поведение на треке Минских соглашений. Человек, который видит Россию частью большой Западной цивилизации делал всё, чтобы не допустить конфликт с Западом.

В статье чувствуется грусть, что Запад не принял Россию в НАТО в начале нулевых

По сути идеология, предложенная Сурковым, это антипод идеологии Дугина, в которой Россия выступает как страна-цивилизация. По Суркову, Россия - безусловно часть Запада. В статье чувствуется грусть, что Запад не принял Россию в НАТО в начале нулевых.

Логично, что за возврат России с лоно Западной цивилизации он между строк намекает на то, что Запад должен хотя бы частично отказаться от Украины.

Статья слишком выбивается из общей российской повестки, чтобы быть манифестом отшельника. Скорее это последнее предложение Западу не заходить так далеко, чтобы России не пришлось ещё дальше отходить к «не комфортному» глобальному югу.

Возможно Сурков, как и Лукашенко выступает неформальным рупором Москвы, таким себе голосом голубей, который предлагает договориться пока не поздно, пока «ястребы» не разрушили ещё больше мостов.

В ряде комментариев звучит мысль, что Владислав Сурков не представляет в этой колонке никого, кроме самого себя и своего желания вернуться на щедро оплачиваемую государственную службу.

Сергей Мардан

Это судорожная попытка вернуться во власть через самую бесстыдную лесть

Телега про Великий Север - это очередная судорожная попытка вернуться во власть через самую бесстыдную лесть.

В 285 году император Диоклетиан утвердил новую систему управления империей, согласно которой у власти находились не один, а сразу четыре правителя, двое из которых назывались августами (старшими императорами), а двое других цезарями (младшими). Предполагалось, что спустя 20 лет правления августы отрекутся от власти в пользу цезарей, которые, в свою очередь, также должны были назначить себе преемников.

Но уже в 305 году в империи началась междуусобица, завершившаяся только в 324 году, когда убив всех соперников император Константин Великий (Сим Победиши) стал единоличным правителем империи. Он перенес столицу Империи в Константинополь и тем продлил существование Римского мира еще на 1000 лет.

Понятно, что Сурков тонко предлагает Путину. Стать новым Константином и наследовать весь Великий Север.

Кстати, для управления государством Константин учредил консисторий. Вот именно в этот консисторий и мечтает вернуться Владислав Юрьевич Сурков. Прямо сейчас.

Сергей Марков

Дискуссия по статье Суркова была не очень содержательной. Большинство обсуждают не судьбу ВС, Великого Севера, а судьбу ВС, Владислава Суркова. Одни считают, что так Сурков напоминает Кремлю, что он только за нашу победу.

Другие считают, что так Сурков напоминает США и ЕС, что в элите России многие ждут, когда снова объединятся с США и ЕС. Просто сказать это сейчас боятся.

А в США и ЕС статью вообще пока проигнорировали.

А зря. Сурков мыслитель.

Мысль Суркова не так уж оригинальна, считает Владислав Иноземцев:

Аккурат к десятилетию моей эпохальной статьи про Северный Альянс старый плагиатор Сурков повторил ту же самую идею, правда извратив её в отношении России и придав нужный Кремлю акцент. На мой взгляд, консолидация Севера перед лицом Юга неизбежна, и инкорпорирование России в этот проект - единственный шанс для неё стать нормальной страной. Но только она может участвовать в данном проекте уж не как лидирующий субъект, а скорее как подвергающийся перевоспитанию объект...

Комментаторы находят и другие возможные источники вдохновения.

Андрей Чураков:

После прочтения опуса Суркова у меня было ощущение, что тема "открытой Евразии" мне уже попадалась на глаза в достаточно странном контексте... Сегодня вспомнил! Апрель прошлого года. Интервью Медведева в РБК... Через два месяца после начала войны Дмитрий Анатольевич "мощно задвигал" о "важнейшей цели" России... Мол, мы тут мир строим от Лиссабона до Владивостока, а Украина встала на пути к светлому будущему всей Евразии... Вот и решил Путин Украину "демилитаризировать" и "денацифицировать" на радость и для счастья всех стран объединенной Европы...

Теперь вот Сурков про "объединенный Север" заикнулся...

А может они просто бухают на пару?

Борис Каймаков

Чем отличается Сурков от Рогозина? Или Шойгу? Вы будете смеяться. Да ничем!

Сурков строит северный мир . Рогозин - полеты хрен знает куда. Шойгу - города-миллионники. Сказочные...

Светлана Чунихина

Триединый союз из Украины с Беларусью не очень получился, но уж с Америкой - верняк

Сурков фантазирует, как Россия в будущем станет создавать «общее социокультурное пространство» и «триединый северный кластер» вместе с США и Европой. Великий Север называется (чувствуется мощное влияние Джорджа нашего Мартина).

Триединый союз из Украины с Беларусью не очень получился, но уж с Америкой - верняк.

Но даже не в этом дело.

Что это за инфантильная страсть у них у всех к геополитическим слияниям? Будто Россия сама по себе никак не проживет, надо чтоб непременно в каком-нибудь триединстве.

Отдельная цивилизация, не х** собачий!

Константин Калачев

Сидел однажды старец Филофей и думал, что бы такого написать, чтобы войти в историю?

Написал: Запад - второй Карфаген!

Но потом вспомнил, что никакого Запада еще нет.

Тогда он написал: Москва - второй Вавилон.

Однако за такое могут и на дыбу, - решил старец и быстро сжег написанное.

Может написать что-то про Великий Север? - задумался было старец: Нет, это пусть Сурков пишет.

Выпил старец кваса и пригорюнился. Но горевал недолго. Эврика!

Москва - Третий Рим…

Многие оппозиционно и проукраински настроенные критики не воспринимают идеи Суркова всерьез.

Алексей Черемушкин

Очередные бредни господина Суркова... ваша суверенная демократия оказалась обыкновенным фашизмом.

Иван Преображенский

Говорят, недавно вышло что-то очень актуальное про жизнь Сурков на Крайнем Севере.

Не знаете кто автор и где почитать?

dragon-dances

Россия всегда была сырьевой отсталой периферией

Россия никогда не была частью Запада. Россия всегда была сырьевой отсталой периферией. До 1917 года ею управляли европейские ставленники, некоторые из которых были на равных с европейскими монархами. Санкт-Петербург — это город построенный по европейским канонам европейцами для управленцев России. Всё остальное — дичь разной степени. Отсталая, вторичная культура, примитивная крестьянская культура, которая всегда была рада хоть что-то скопировать с Запада. В 1917 году европейские управленцы России не справились и свалили, оставив страну рабочим и крестьянам, которые устроили красный террор и несколько десятилетий шантажировали Первый мир войной.

У сегодняшней русской элиты был шанс на попытку образовываться и делать династические браки с западной элитой, приобретая кровную связь. Тогда у них появился бы шанс снова стать прозападными управленцами дикой русской территории. Рукопожатными на Западе. Процесс был бы длительный. Но на это у русской элиты мозгов не хватило. Не хватило мозгов создать реальные демократические институты с управленческой элитой. Путин и компания захватили всю власть и не захотели жить по мировым правилам, думая, что за нефтебаксы они получат право сидеть за одним столом с Западом.

Реальность такова, что русские в будущем никому не нужны

Будущее русского мира очевидно. Сырьевая колония. С максимальным контролем. Сценарий западных выгод и планов на Россию очевиден. После СССР русские потеряли почти всё кроме ядерного оружия. Полная деградация во всём. Вся русская внешняя политика и место русских в мире обеспечивались исключительно 1500 ядерными зарядами на нескольких сотнях носителей. Убрать это — нищая сырьевая страна в которой куча невоспитанного и необразованного населения выживают в холоде.

Русские мечты о месте русских в "Глобальном Севере" — это необразованность и незнание собственной истории. России остались считанные годы. Но Россия старательно игнорирует это, веря в ядерное оружие и богоизбранность русских. Реальность такова, что русские в будущем никому не нужны. Нужно только сырьё на территории России.

Эйнулла Фатуллаев

Россия может сколько угодно показывать кукиши Западу (ну, ок, пускай Северу), но для Востока (ну, ладно, Юга) она от этого ближе не становится. И насильственный разрыв с Европой действительно сродни самоубийству. Но ведь все своими руками, в том числе руками самого Суркова.

И да, как сейчас наглядно видно, ни на какую особую цивилизацию Россия не тянет. Во всяком случае, ни на что, что можно было бы поставить в один ряд с европейской и американской цивилизациями.

Однако сурковское «рождение Севера» не было бы столь замечательно, если бы условием перехода к глобальному северному триумвирату не была бы «наша победа», которая «изменит и нас, и так называемый Запад, явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата».

Как сейчас наглядно видно, ни на какую особую цивилизацию Россия не тянет

То есть победа России над Европой и Америкой (не над иллюзорной Украиной же) изменит мир чудесным образом и родит тот самый Север.

Когда появляются такие тексты, многие спешат объяснить их веществами, которыми злоупотребляет автор. Иногда кажется, что автор, давно распрощавшийся с государственной службой, просто измывается над теми, кто на ней еще остался. Впрочем, одно не исключает другого.

Владимир Пастухов

Коллективное бессознательное путинских элит послало мощный протуберанц в мертвящую тишину русского космоса с криком – мы европейцы. Более того, мы не просто европейцы, а самые европеистые из всех европейцев, и наше будущее едино в великом Северном триумвирате Америки, Европы и России. Вот прямо так и пишет Сурков: «Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата». С этим, в принципе, можно согласиться, но при диктовке секретарша не расслышала пару букв. Не «солидер», а «солитёр», а так все правильно написано…



Отчаянная попытка Суркова придать законченный философский смысл всему творящемуся безобразию с помощью поэзии заранее обречена на провал. Шеф не оценит его мощного интеллектуального подвига. С тех пор, как они расстались, он сильно переменился стилистически, и теперь ему подходят только тексты, написанные в формате «танка»..

Мария Уварова

Сурков в своем очередном ‘шедевре’ лишь подтвердил худшие опасения

Судя по тому, что Путин-утилизатор делает сейчас с Россией и в каком состоянии оставит ее на выходе из этой преступной бойни, 90е нам всем потом покажутся раем. Во всяком случае, с пенсиями уже можно мысленно попрощаться - ФНБ профукан на проекты ‘ротенбергов’ и теперь вот на войну. Вместо обещанной инфраструктуры и иностранных инвестиций…

Помню, когда моя ушедшая бабушка увидела Путина впервые в 99 или 2000г, то сказала ‘он похож на директора похоронного бюро - погубит Россию’. Крым и стал запуском этого сценария утилизации, а Сурков в своем очередном ‘шедевре’ литературной мысли лишь подтвердил худшие опасения (помимо того, что ему просто пора завязывать - и давно).

Михаил Фишман

В сентябре 2003 года, когда мечтать еще было можно (то есть до ареста Ходорковского), — Чубайс предложил концепцию России как “либеральной империи”: Россия станет демократической богатой страной, но, вместо того чтобы стремиться в ЕС и в НАТО, станет полюсом “в великой цепочке демократий Северного полушария” — США, Европа, Япония и Россия.

Реальность сложилась слегка иначе. И теперь Сурков рассуждает о том, как Россия вместе с США и Европой образует глобальный триумвират, “Великий Север” — когда-то потом, “после нашей победы” и когда Запад “дозреет”. Почему так будет? Потому что — Сурков копает вглубь веков, к старцу Филофею, — у этих трех культур есть “исходный код” (обратите внимание, тут даже определенная полемика с вождем присутствует). Филофей, конечно, голова, но размышления Суркова относятся, скорее, к разряду комических куплетов, как у Сапгира про принцессу и людоеда: погода была ужасная, принцесса была прекрасная, но, может быть, все было наоборот.

В общем, 20 лет спустя по закону жанра трагедия превратилась в фарс.