Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор российского информационного агентства "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", – заявила Захарова.

Марат Касем приехал в Ригу на Новый год по семейным обстоятельствам. 3 января его задержала Служба безопасности Латвии – Касема заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В январе его арестовали, после чего он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме. В конце апреля его отпустили под подписку о невыезде.