Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор российского информационного агентства "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", – заявила Захарова.
Марат Касем приехал в Ригу на Новый год по семейным обстоятельствам. 3 января его задержала Служба безопасности Латвии – Касема заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В январе его арестовали, после чего он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме. В конце апреля его отпустили под подписку о невыезде.
- После начала войны в Украине Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT. Запрет введён до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".
- Ещё до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга "Россия сегодня", куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселёва.
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